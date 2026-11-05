La investigación a un vilagarciano destapa una red de 'vuelcos' de droga

Vehículos incautados Cedida

La investigación a un vecino de Vilagarcía permitió destapar una red de 'vuelcos' de droga en Galicia, con doce detenidos, cinco de los cuales fueron enviados a prisión. La operación 'Petronium-Heracles', conjunta con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, permitió la incautación de seis armas de fuego, grandes cantidades de munición, 138.000 euros en efectivo y doce vehículos, varios de ellos de lujo.

Además, se investigaron diversos delitos como el tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita y receptación.

La investigación de un vilagarciano desató el operativo. Se trata de un joven que, supuestamente, se valía de otras personas para realizar transportes de cocaína y para gestionar plantaciones de marihuana situadas en varios municipios de la provincia de A Coruña.

Cemento por cocaína

A los pocos meses de seguirle la pista, los investigadores pudieron determinar que el objetivo principal se relacionaba con vecinos de Ferrol y Narón, entre los que se encuentran los conocidos como 'los Chaquetas', que estarían vinculados al tráfico de drogas, al crimen organizado y a la tenencia ilícita de armas y que conducían vehículos de alta gama y tenían un alto nivel de vida.

La organización realizaba presuntas entregas de droga en puntos como la comarca de O Salnés, Ferrol, Narón, A Coruña o Betanzos, pero también en la provincia de Zamora. En un domicilio de la localidad herculina se entró debido a las quejas vecinales por un posible narcopiso. Entre las acciones que habrían llevado a cabo se encontraría el engaño a un vecino de Narón, que entregó 230.000 euros por 30 kilos de cocaína de los cuales 29 resultaron ser cemento.

Los investigadores también tuvieron conocimiento de intentos de llevar a cabo 'vuelcos' con acciones violentas contra otros clanes vinculados al tráfico de drogas, mediante el uso de armas para sustraer la sustancia estupefaciente o el dinero.

Piso guardería en Narón

Durante los nueve meses que duró la investigación, los agentes llevaron a cabo numerosas vigilancias sobre los catorce presuntos implicados en la organización, pudiendo establecer conexiones y relaciones entre ellos y los numerosos delitos investigados, según explican. En la fase de explotación de la operación se realizaron 17 entradas y registros, donde se localizaron diversas sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, MDMA y heroína), así como seis armas de fuego, grandes cantidades de munición y alrededor de 138.000 euros en efectivo. También se incautaron doce vehículos, dos de ellos de alta gama.

Arma incautada Cedida

Entre los inmuebles inspeccionados destacan un piso en Narón, que se empleaba como 'guardería' para ocultar armamento, droga y dinero ilícito, así como otro en A Coruña que funcionaba como punto de distribución.

El número total de implicados asciende a 14, con la detención de 12 y la investigación de otros dos. El 28 de octubre, tras pasar a disposición judicial en la Plaza número 3 de Betanzos, que dirige la investigación, cinco fueron enviados a risión sin fianza. La operación contó con la estrecha colaboración del fiscal delegado antidroga de A Coruña.