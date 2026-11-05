'La Grazia' de Sorrentino llega a Vilagarcía de la mano de Ádega

Cartel de La Grazia Cedida

La última película del aclamado director Paolo Sorrentino, ‘La Grazia’, llegará mañana a Vilagarcía de la mano del Cineclube Ádega. Será a partir de las 20:30 horas en el Salón García, con un precio de cuatro euros para el público en general y gratuita para los socios.

Es la primera de las proyecciones del mes de noviembre. Está protagonizada por Toni Servillo, ganador de la Copa Volpi en Venecia. La trama se sitúa en los últimos días del mandato de un presidente de la República italiana que tiene que afrontar decisiones de enorme trascendencia ética y personal. A través de peticiones de indulto y del debate alrededor de la eutanasia, Sorrentino construye una reflexión sobre la responsabilidad, la duda y la capacidad humana para comprender y perdonar.

Desde Ádega, destacan que “lonxe dos discursos simples, o director propón un relato no que as conviccións morais chocan coa complexidade da vida”. La cinta tuvo una gran acogida por parte de la crítica y se considera una de las mejores películas del director Paolo Sorrentino.

Siguiente cita

El miércoles 11 de noviembre seguirán las proyecciones con el film taiwanés ‘La chica zurda’, dirigida por Shih-Ching Tsou, que también es coescritora y que ganó el Festival de Roma.