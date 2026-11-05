García pregunta a Bayón si O Ramal entra ahora en su lista de reversión de terrenos portuarios

Tania García en un Pleno del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La portavoz del gobierno local, Tania García, le pregunta al conservador Juan Andrés Bayón si en la lista de espacios a reclamar para uso público se incluye la zona portuaria de O Ramal. La socialista lo hace en respuesta a unas declaraciones realizadas por el número 5 al Congreso de los Diputados respecto a los asuntos pendientes del Gobierno central con O Salnés y Vilagarcía. García habla de “incongruencia” y apunta a los principios del PP, “que os cambia segundo sopre o vento e dependendo dos seus intereses partidistas, nunca pensando no ben da cidadanía”.

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Dice García que Bayón “defende como candidato ao Congreso xusto o contrario a cando exerce de concelleiro”. Indica que “no primeiro caso usa como escusa os intereses de Vilagarcía e da comarca para atacar ao goberno de Pedro Sánchez, e no segundo esquécese de Vilagarcía e do Salnés por non levarlle a contraria aos seus xefes do PP na Xunta”.

García censura que el conservador critique al Gobierno por el proyecto de la N-640 “cando a Xunta leva anos sen atender as reiteradas demandas de arranxo de Rosalía de Castro, avenida de Cambados e Agustín Romero”. Le pregunta si asumirá los postulados de la ultraderecha si gobierna.