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Vilagarcía

García pregunta a Bayón si O Ramal entra ahora en su lista de reversión de terrenos portuarios

Fátima Frieiro
05/11/2026 18:43
Tania García en un Pleno del Concello de Vilagarcía
Tania García en un Pleno del Concello de Vilagarcía
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La portavoz del gobierno local, Tania García, le pregunta al conservador Juan Andrés Bayón si en la lista de espacios a reclamar para uso público se incluye la zona portuaria de O Ramal. La socialista lo hace en respuesta a unas declaraciones realizadas por el número 5 al Congreso de los Diputados respecto a los asuntos pendientes del Gobierno central con O Salnés y Vilagarcía. García habla de “incongruencia” y apunta a los principios del PP, “que os cambia segundo sopre o vento e dependendo dos seus intereses partidistas, nunca pensando no ben da cidadanía”.

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Dice García que Bayón “defende como candidato ao Congreso xusto o contrario a cando exerce de concelleiro”. Indica que “no primeiro caso usa como escusa os intereses de Vilagarcía e da comarca para atacar ao goberno de Pedro Sánchez, e no segundo esquécese de Vilagarcía e do Salnés por non levarlle a contraria aos seus xefes do PP na Xunta”.

García censura que el conservador critique al Gobierno por el proyecto de la N-640 “cando a Xunta leva anos sen atender as reiteradas demandas de arranxo de Rosalía de Castro, avenida de Cambados e Agustín Romero”. Le pregunta si asumirá los postulados de la ultraderecha si gobierna.

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