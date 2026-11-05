Esta es la primera banda confirmada para el Atlantic Fest de Vilagarcía

Foto promocional del grupo Cedida

El Atlantic Fest ya tiene toda la maquinaria preparada para que sus fans no olviden la próxima edición, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de julio en Vilagarcía. Desde New Live, empresa organizadora, dan a conocer el primer nombre que formará parte del esperado cartel.

Se trata de Interpol, un trío neoyorkino que, con temas como 'Turn On the Bright Lights' y 'Antics' definieron una época. Con un sonido inconfundible, "dos décadas después siguen demostrando que su legado no es una cuestión de nostalgia", explican desde el festival.

Llegarán al escenario de A Concha tras haber publicado 'The MIrror Wheighs a Ton', un álbum lleno de matices que expande su universo sonoro sin perder identidad, con himnos como 'Obstacle1', 'PDA', 'Evil' y 'Slow Hands'.

Las entradas para asistir al Atlantic Fest estarán disponibles desde el 9 de noviembre, a las 9 horas, en la web. El precio de los abonos será de 65 euros solo durante las 24 horas que dura el primer tramo de venta, en la que también estarán disponibles los suplementos de camping y glamping.