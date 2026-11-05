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Vilagarcía

Esta es la primera banda confirmada para el Atlantic Fest de Vilagarcía

Las entradas saldrán a la venta el día 9 y, durante las primeras 24 horas, el abono tendrá un precio reducido de 65 euros

Olalla Bouza
05/11/2026 13:59
Foto promocional del grupo
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El Atlantic Fest ya tiene toda la maquinaria preparada para que sus fans no olviden la próxima edición, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de julio en Vilagarcía. Desde New Live, empresa organizadora, dan a conocer el primer nombre que formará parte del esperado cartel.

Se trata de Interpol, un trío neoyorkino que, con temas como 'Turn On the Bright Lights' y 'Antics' definieron una época. Con un sonido inconfundible, "dos décadas después siguen demostrando que su legado no es una cuestión de nostalgia", explican desde el festival.

Llegarán al escenario de A Concha tras haber publicado 'The MIrror Wheighs a Ton', un álbum lleno de matices que expande su universo sonoro sin perder identidad, con himnos como 'Obstacle1', 'PDA', 'Evil' y 'Slow Hands'.

Las entradas para asistir al Atlantic Fest estarán disponibles desde el 9 de noviembre, a las 9 horas, en la web. El precio de los abonos será de 65 euros solo durante las 24 horas que dura el primer tramo de venta, en la que también estarán disponibles los suplementos de camping y glamping.

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