Emotiva despedida a Manolo Bóveda en Carril: los gigantes y cabezudos rinden homenaje a su 'Papito'

Despedida a Manolo Bóveda GonzaloSalgado

No podía ser de otra manera. Los gigantes y cabezudos estuvieron presentes en la despedida que el pueblo de Carril rindió a Manolo Bóveda, que falleció ayer a los 96 años de edad. El ebanista que hiló los sueños y alegrías de generaciones enteras llegó a la iglesia de Santiago Apóstolo sobre las once de la mañana.

Esperándolo, además de un buen número de vecinos y amigos, estaban los otros hijos de 'Papito', tal y como todos conocían al ebanisto. Como Maruxa, la policía local que llegó a principios de la década pasada para formar parte del elenco imprescindible de la tradición carrilexa.

Manolo Bóveda cuidó, rehabilitó y creó las figuras que desde hace muchas décadas danzan para celebrar, en una estampa que forma parte del recuerdo y de la historia de las familias de Carril. Ya antes lo hizo su padre y también ayudó su hijo. Bóveda siempre colaboró generosamente con las comisiones y por ello fueron muchos mensajes sentidos los que se pudieron ver estos días en las redes sociales.

"Nos toca despedir a una persona muy querida, alguien que, por su bondad, generosidad y dedicación, ha dejado una huella imborrable en la historia y en el corazón de nuestro pueblo", contaba en sus redes Moisés Campos, quien durante años organizó San Fidel, una de las citas grandes en Carril. "Manuel Bóveda adicou o seu tempo a manter viva a tradición dos xigantes e cabezudos do Carril. Unha gran pérdida para o pobo. As miñas condolencias á súa familia e amigos", señalaba el alcalde, Alberto Varela.

La figura del 'Gepeto' carrilexo que dará ahora ligada para siempre a la localidad que lo vio nacer y crecer, a ese mar que cruzaron sus antepasados para dejar Cortegada y a los gigantes y cabezudos, que en cada danza llevarán su recuerdo.