Dos agentes se incorporan a la Policía Local de Vilagarcía

Recepción a los dos agentes Concello

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Seguridade Cidadá. Tania García, junto con el jefe accidental de la Policía Local, Ángel Varela, dieron la bienvenida ayer a los dos últimos agentes incorporados a este servicio municipal.

En este caso, se trata de un hombre y una mujer que, tras aprobar la oposición y alanzar plaza en la localidad, acaban de superar el curso de la Academa Galega de Seguridade Pública y prestan servicio en la ciudad desde hace unos días.

Con estos dos policías, la plantilla suma 42 efectivos, de los cuales nueve son mujeres. Esto eleva la presencia femenina al 21 por ciento, la mayor proporción hasta el momento.

Estas últimas adhesiones se encuadran en la línea de actuación que sigue el gobierno local para reforzar la Policía y cubrir las jubilaciones de varios agentes. Mediante la inclusión de plazas en las sucesivas ofertas de empleo público del Concello, explican desde el ejecutivo, solo desde el año 2023 el cuerpo recibió 11 nuevos agentes, lo que favoreció el relevo generacional y rebajó la edad media a los 46 años. “Unha política que tamén se acompañou da mellora dos medios materiais, parque móbil e equipamento, apunta Ravella. En la actualidad, hay un jefe, tres oficiales y 38 agentes.