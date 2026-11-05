Chequeo al estado de los contenedores en Vilagarcía: 72 tapas rotas y cuatro cerraduras que no funcionan

Las tapas o los cierres son los problemas más comunes en la recogida Gonzalo Salgado

Un total de 72 contenedores con la tapa rota y cuatro cerraduras del de residuos orgánicos que no funcionan. Este es el balance que hace la administración local de la situación del servicio de recogida de basura en la localidad. Los datos – ofrecidos por la responsable del área, la socialista Tania García– apuntan también a que desde que los nuevos contenedores entraron en funcionamiento se han reparado ya 102 tapas y un total de 20 cerraduras. Todo en los tres años que la empresa Urbaser lleva gestionando el que es el contrato de cuantía más elevada de la capital arousana.

En Ravella indican que están a punto de recibir un centenar de piezas que permitirán arreglar los desperfectos detectados y que traen de cabeza a la ciudadanía. De hecho el fallo en la tapa impide que quienes vayan a depositar la basura puedan abrirlos con el pedal, lo que supone un incordio. Lo mismo con las cerraduras – cuya apertura funciona mediante una tarjeta magnética– y que han registrado varias incidencias.

En el último pleno el concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, preguntó directamente al gobierno local si se estaban sustituyendo los contenedores con desperfectos por otros de segunda mano procedentes de Redondela. Entiende el izquierdista que, de ser así, se están incumpliendo los pliegos del contrato firmado en su día entre el Concello y Urbaser.

Implantación progresiva

Cabe recordar que la implantación de los contenedores de recogida de basura en las calles de Vilagarcía ha sido progresiva desde que la limpieza la lleva Urbaser. De hecho, al principio, no todos los lugares del centro contaron con el contenedor marrón, sino que se priorizó a aquellos puntos en los que había más hostelería o supermercados, que generan más residuos de estas características. En otros puntos como O Piñeiriño –donde hai composteros comunitarios– se ha optado por esa fórmula para dar cumplimiento a la normativa europea de que hay que hacer un tratamiento más específico de los residuos.

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Otro de los caballos de batalla del ejecutivo socialista y de Urbaser es la correcta gestión de los residuos voluminosos. La administración advierte de que es necesario llamar previamente para acordar un día y punto de recogida de aquellos elementos de gran tamaño del que nos queremos deshacer.