Ópera y zarzuela se dan la mano en la gran gala lírica del Coro Liceo

La edila de Cultura estuvo con los organizadores de la gala lírica en la presentación Mónica Ferreirós

Lo mejor de la ópera y de la zarzuela se darán la mano el sábado en la gran gala lírica organizada por el Coro Liceo Vilagarcía. Sobre el escenario se juntarán alrededor de 70 voces de dos formaciones diferentes, la citada vilagarciana y la coral El Eco de A Coruña. Una oportunidad única e irrepetible, según la organización, y que también cuenta con la participación de la Ensemble Banda Unión Musical de Meaño y el cuerpo de baile del estudio de danza Lendaira.

El concierto pone el broche de oro a unha programación con la que se conmemora el 45 aniversario de la fundación del Coro Liceo, en el año 1981. “De esos fundadores quedamos seis personas”, explicó el coordinador del espectáculo, Pepe Álvarez.

Fue él el que explicó la programación completa de una actuación en la que sonarán zarzuelas como la archiconocida ‘La verbena de la Paloma’ y óperas como ‘Madame Butterfly’ o ‘Carmen’.

En el espectáculo habrá – aparte del coro– cuatro solistas. Tres son las sopranos Loli Crespo, Marina Penas y Rosana Domínguez. El tenor será Chema Ares. Algunas de las piezas estarán acompañadas por la música del piano y las restantes por la banda meañesa.

A mayores habrá momentos para la danza. “Colabora con nosotros el cuerpo de baile de Lendaira, que va a intervenir en dos ocasiones y que van a sorprender, y mucho”, señala Álvarez. Para que esta gala lírica sea una realidad hay un equipo en el que trabajan 110 personas. “No es fácil”, reconoce el encargado de la cita.

Las entradas para esta gran gala podrán adquirirse en el propio Auditorio ya este viernes de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. También el sábado. Estas tendrán un coste de 8 euros en las zonas A y B, mientras que en la C el precio es de 7 euros. “Gustaríanos que o Auditorio se enchese”, dicen desde la organización. A lo largo de la semana se juntarán varias veces para ensayar y dar los últimos retoques a la cita.

"Necesitamos voces"

Pepe Álvarez aprovechó la presentación de la gala para hacer un llamamiento a las personas a las que les guste cantar y quieran unirse al Coro Liceo. “Necesitamos voces”, señaló. Indica que la falta de relevo es algo común en todas las corales de Galicia y que en la formación vilagarciana son, actualmente, unos 30. Llegaron a ser más de medio centenar.