Las urnas llaman a votar a 202.413 arousanos el 29-N

Gente votando en el Auditorio Mónica Ferreirós

Las urnas llamarán a votar, el próximo 29 de noviembre, a un total de 202.413 arousanos. Un 14 por ciento lo harán desde la emigración, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas. Además, entre enero y septiembre de 2026, los municipios de O Salnés, Barbanza y Ulla- Umia sumaron un total de 155 electores.

Un total de nueve concellos perdieron electores a lo largo de los últimos nueve meses, siendo los más significativos los casos de A Pobra (con 38 menos) y los Meis (con 30). Por el contrario, Vilagarcía sumó 110 más y la capital de comarca barbanzana, Ribeira, ganó 27.

Son las últimas cifras de las que dispone el INE, tras los recuentos hechos por los propios concellos, que además durante estos días pasados estuvieron realizando el sorteo de las mesas electorales, para citar a los ciudadanos que estarán vigilando el normal desarrollo de las elecciones generales.

Un total de 28.634 arousanos harán sus votaciones desde otros países, ya sea por su propia emigración como por la de sus antepasados, teniendo en cuenta diferentes situaciones. Es Cuntis el que arroja un mayor porcentaje de electores extranjeros, un total de 1.203, que suponen el 31%. Le siguen Meis (26%) y Valga, empatados al 26%, mientras que Meaño o Portas cuentan con un 22 por cientos de votantes que se encuentran en otros países.

De los que pueden ejercer su derecho al voto en su propio municipio, porque residen aquí, el municipio con mayor número de electores es, por razones obvias, Vilagarcía, que tiene 30.898 (al cierre de septiembre); Vilanova, por su parte, aporta 8.562; A Illa, 4.082; O Grove 8.953; Meaño, 4.355; Meis, 3.993; Sanxenxo, 14.891; Ribadumia, 4.173 y Cambados, 11.451. De esta manera, la comarca de O Salnés cuenta con un total de 87.185 habitantes con derecho a voto para el 29-N.

En cuanto a Ulla-Umia, es Caldas la que tiene más electores, un total de 7.993; mientras que Moraña llama a las urnas a 3.477; Valga a 4.824; Portas a 2.378; Cesures a 2.588; Catoira a 2.767 y Cuntis a 3.835, sumando el total de la zona de influencia de Arousa 27.862 votantes.

En cuanto a la zona norte de Arousa, Ribeira es la que aporta un mayor número de personas llamadas a las urnas en los comicios en los que se elegirá a los representantes del Congreso y del Senado español. Son un total de 21.808 votantes; mientras que Boiro le sigue con 15.832; Rianxo con 9.209 y A Pobra, el municipio más pequeño, aporta 7.710 personas con derecho a voto. La comarca de Barbanza suma, pues, para la cita de final de mes, un total de 54.559 votantes.

Distribución por barrios

En Vilagarcía, donde se celebró el lunes pasado el Pleno para la organización de las mesas, ya se sabe también la distribución del votante por barrios y parroquias. La mayor parte de las urnas estarán depositadas en el casco urbano, que contará con 31 mesas y algo más de 17.400 electores. El Auditorio es el que llama a un mayor número de votantes, con 4.288 ciudadanos con derecho a voto en el edificio situado en la Praza da II República; en A Escardia, son 2.055 los electores; mientras que Fexdega aporta 1.857; En el Castro Alobre podrán votar 1.932; 1.840 podrán hacerlo en el colegio Arealonga, 672 en la Casa da Cultura, 964 en el Anexo y 1.766 en A Lomba. El barrio de O Piñeiriño, por su parte, cuenta con cuatro mesas y 2.084 electores. En cuanto al resto, Carril y Vilaxoán también aportan un buen número de votantes. En el antiguo concello situado más al norte habrás mesas en el colegio Rosalía de Castro para 1.541 electores; además de los 576 que podrán depositar su papeleta en Trabanca Sardiñeira y los 576 de Guillán. Bamio cuenta con 1.069 los electores. En el centro cultural de Vilaxoán, por su parte, están llamados a votar 793 vecinos y en el de Faxilde están llamados un total de 1.358. Además, Galáns, tiene 573 eletores. En Sobradelo votarán en el centro cultural y en el Armando Cotarelo un total de 1.779. En el barrio de A Laxe serán 592; mientras que en A Torre podrán hacerlo 474 y en Trabanca Badiña 821, en ambos casos en las respectivas casas de cultura. Por último, en el centro cultural de Cea están llamados a votar un total de 977 electores; en el de Cornazo podrán hacerlo 1.318 y en el de Rubiáns, 961.

En Arousa, van en las listas de los diferentes partidos los vilagarcianos Tania García (PSOE), Juan Bayón (PP) y Lucas Meda (Podemos); la caldense Sara Salgado (PP); la catoirense Cristina Conde (BNG), los ribeirenses Manuel Ruiz Rivas y Fabiola García (PP) y los pobrenses Rosana Pérez (BNG) y Xosé Lois Romero (por el Frente Amplio)