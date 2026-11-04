Interceptan en Agustín Romero a un conductor sin carné y que dio positivo en cocaína y opiáceos

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a un conductor que circulaba por la avenida Agustín Romero sin estar en posesión del permiso de conducción. Una vez que se le practicaron las pruebas de alcohol y drogas – según señalan fuentes policiales– se detectó que estas fueron positivas en el consumo de cocaína y de opiáceos. Fue la intervención más destacada de los agentes municipales durante la jornada de ayer. Estos siguen además con la campaña de control de los vehículos de movilidad personal –patinetes eléctricos– e interceptaron uno sin registrar en Moreira Casal.