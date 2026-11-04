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Vilagarcía

Interceptan en Agustín Romero a un conductor sin carné y que dio positivo en cocaína y opiáceos

Fátima Frieiro
04/11/2026 20:45
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a un conductor que circulaba por la avenida Agustín Romero sin estar en posesión del permiso de conducción. Una vez que se le practicaron las pruebas de alcohol y drogas – según señalan fuentes policiales– se detectó que estas fueron positivas en el consumo de cocaína y de opiáceos. Fue la intervención más destacada de los agentes municipales durante la jornada de ayer. Estos siguen además con la campaña de control de los vehículos de movilidad personal –patinetes eléctricos– e interceptaron uno sin registrar en Moreira Casal.

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