Expertos en ciberseguridad analizan en Galicia los grandes retos digitales

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El Encuentro Gallego de Ciberseguridad, Ciber.gal, volverá a reunir durante tres días a profesionales, empresas, administraciones y ciudadanía para compartir conocimiento, nuevas soluciones y analizar los retos de un entorno digital en constante evolución.

El evento, ya consolidado como una de las principales citas de referencia para el ecosistema gallego de la ciberseguridad, se celebrará los días 4,5,6 noviembre en el Edificio Fontán de la Ciudad de la cultura. Además de presencialmente, donde hay plazas limitadas, también podrá seguirse en línea, para ambas opciones es necesario inscribirse previamente.

Como en pasadas ediciones, está organizado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y el Nodo Ciber.gal. Colabora, así mismo, el Colegio Profesional de Inginería Informática de Galicia (Cpeig)

El programa consta de tres jornadas con contenidos adaptados a distintos públicos. La primera estará orientada a la Administración pública; la segunda, al tejido empresarial y a la ciudadanía, con un carácter más divulgativo.

Asistirán a este Encuentro personas de reconocido prestigio nacional e internacional que abordarán, entre otras cuestiones, la directiva europea de ciberseguridad NIS2, la gobernanza de la inteligencia artificial en la materia, la identidad digital, o la financiación de empresas emergentes.

Como novedad, este año los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las instalaciones, capacidades y los servicios de laboratorios de la Xunta y acercarse a sus elementos digitales y de ciberseguridad industrial.

Concurso "Ciberseguridad en el Cole"

El evento también acogerá la final del concurso escolar “Ciberseguridad en el cole!”, organizado por Telefónica como patrocinadora del evento. También habrá actividades dinámicas para escolares, de la mano de S2 Grupo, y una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.

El evento también acogerá la final del concurso escolar “Ciberseguridad en el cole!”, organizado por Telefónica como patrocinadora del evento. También habrá actividades dinámicas para escolares, de la mano de S2 Grupo, y una competición de retos Capture The Flag (CTF), impulsada por Gradiant.

Sara Fernández Flores (Cloud & Cybersecurity Director en Clober) ¿Son importantes citas como Ciber.gal? Sí, y mucho. La ciberseguridad no es algo que una organización pueda resolver sola. La colaboración de empresas y Administraciones es fundamental y encuentros como Ciber.gal son el espacio perfecto para la colaboración. ¿Cuál es la situación de la comunidad autónoma en materia de ciberseguridad? Galicia ha hecho una apuesta clara y sostenida por la ciberseguridad, y eso se nota. Tiene un modelo de colaboración público-privada consolidado a través del Nodo Ciber.gal, del que forman parte más de medio centenar de empresas, además de las universidades, y cuenta con un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad propio y colabora con el Incibe y el Centro Criptológico Nacional. A esto se suma el Centro de Excelencia en Ciberseguridad (Ceciga), y la participación en el proyecto Retech junto a Cataluña y Comunidad Valenciana para crear un centro transregional. ¿Está Galicia preparada? A nivel institucional y de ecosistema sí y va por muy buen camino. El reto ahora es que esa preparación llegue a todo el tejido empresarial, especialmente pymes y micropymes, que tienen menos recursos. El riesgo es real: en 2025, el 15,49% de las empresas gallegas sufrió algún incidente de ciberseguridad. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su empresa? Sin duda, el talento. Encontrar profesionales cualificados en ciberseguridad es uno de los grandes retos del sector. Tenemos que estar en formación constante. Las amenazas, las tecnologías y el marco regulatorio evolucionan a gran velocidad y nuestros clientes confían en que estemos siempre un paso por delante. ¿Cuál es la mayor amenaza a día de hoy? Destacaría tres cuestiones muy relacionadas. La primera es la protección de la identidad; la segunda es la formación y concienciación, y la tercera, que lo atraviesa todo, es el cambio de paradigma que supone la inteligencia artificial. Los atacantes ya la usan para crear engaños mucho más creíbles.