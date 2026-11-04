Estos son los datos del paro de octubre en Arousa por concellos

Un camarero sirve en una terraza de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El mes de octubre fue malo para el empleo en las comarcas arousanas. Las tres destruyen puestos de trabajo y hay un total de 241 vecinos más inscritos en las listas del Sepe. De estos, 151 perdieron su empleo en la comarca de O Salnés, la que más sufre la inestabilidad de los puestos vinculados al sector servicios y, por tanto, a la estacionalidad.

De hecho, así lo demuestra también la distribución de datos por concellos, siendo Sanxenxo, precisamente el más turístico, el que lidera la destrucción de empleo, con 51 vecinos más inscritos como demandantes. Le sigue, por los mismos motivos, O Grove, con 30; mientras que Vilagarcía y Cambados suman cada uno 22 parados más y Ribadumia 19. Menor es el impacto del primer mes sin verano en Meaño, con diez parados más y en A Illa y Vilanova, con cuatro cada uno. Meis, por su parte, rompe la tendencia y baja el desempleo en 8 personas.

En Ulla-Umia, es Cuntis la que pierde más empleos, un total de 24; le sigue la cabecera, Caldas, con doce personas más inscritas como demandantes; mientras que Pontecesures pierde siete empleos; Valga, dos y Catoira y Portas rompen tendencia y crean cinco y cuatro.

En la zona norte la situación no es muy diferente, con A Pobra como el concello que más pierde, con 21 desempleados más con respecto al mes anterior; mientras que Boiro suma 16, Rianxo 12 y Ribeira resiste mejor, con dos parados más.

El análisis por sectores no deja ninguna duda en las comarcas pontevedresas, especialmente en la de O Salnés, donde el sector servicios tiene 134 demandantes más. En Ulla-Umia, son 37 los empleos que se destruyeron en el ámbito de la hostelería y el comercio.

La misma tendencia se repite en O Barbanza, con 35 empleos menos en los servicios. Además, las tres comarcas muestran una ligera recuperación de la construcción durante el mes de octubre, una vez finalizada la temporada de verano.