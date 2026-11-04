Entra en funcionamiento el mecanismo para controlar el acceso al parking Xoán XXIII

Imagen del parking Xoán XXIII GonzaloSalgado

La maquinaria que permitirá realizar el control de los accesos al parking municipal de Xoán XXIII ya está instalada y en funcionamiento. Los aparatos y el dispositivo por los que el Concello llevaba tiempo esperando ya están activos y –según fuentes municipales– lo que hacen en estos momentos es controlar las entradas y las salidas de vehículos con el cobro de las tarifas ordinarias aprobadas en la ordenanza que las regula.

Según Ravella este mecanismo estará unos días a modo de prueba para comprobar cómo funciona y si se registra algún tipo de incidencia. De forma paralela –dicen las fuentes municipales– ya se conectó el sistema con el padrón del impuesto de circulación, que corresponde a los vehículos que están matriculados en la capital arousana. Ahora se está completando el software específico que permitirá comprobar y validar las distintas modalidades de descuentos aprobadas en su día en sesión plenaria. La intención del gobierno local es que estas bonificaciones – que figuran en la ordenanza– puedan empezar a beneficiar a la ciudadanía lo antes posible. Desde el Concello indican que, en todo caso, se comunicará debidamente la fecha en la que entre este control específico en funcionamiento.

Tres horas gratis

Cabe recordar que la ordenanza contempla que los vehículos matriculados en Vilagarcía puedan disfrutar de hasta tres horas gratis al día si usan el aparcamiento que hay justo detrás del consistorio. Lo que se busca con esta medida es, además, fomentar las compras en los negocios locales poniendo a disposición de la clientela un estacionamiento muy céntrico y accesible. La capacidad del parking es de 240 vehículos.

EU exige medidas compensatorias por el retraso en aplicar los descuentos Esquerda Unida exige al gobierno local medidas compensatorias ante los meses de retraso en la puesta en marcha de los descuentos en el parking Xoán XXIII. Cree su portavoz, Juan Fajardo, que el ejecutivo municipal es el único responsable del retraso en la puesta en marcha de la maquinaria y, por lo tanto, de los descuentos y gratuidades. Así pues, pide EU que habiliten descuentos adicionales durante un periodo suficiente para “compensar o prexuízo económico causado pola demora e a ineficiencia dun goberno local, que unha vez máis demostra que para o único que é rápido é para cobrar as súas nóminas”. Además pide que se cumpla con lo acordado sobre el aparcamiento de A Concha.

Fue el pasado mes de mayo cuando el Concello adjudicó a la empresa Orbility Spain la implantación del sistema de gestión. En él se invirtieron más de 75.000 euros y será el mismo que se ponga en el inmueble que actualmente ocupa el depósito de vehículos – en la zona de la playa de A Concha–cuando este se reconvierta en estacionamiento municipal. Para ello todavía habrá que habilitar la parcela que la administración local tiene en O Pousadoiro.

En todo caso lo que busca el ejecutivo es dotar al centro urbano de aparcamientos disuasorios, bien sean de pago o totalmente gratis.