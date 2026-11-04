El Hospital do Salnés acoge la exposición de carteles escolares sobre donación y trasplante de órganos

En la presentación estuvieron representantes de diferentes entidades y administraciones

El Hospital do Salnés acoge la octava edición de la exposición itinerante de carteles sobre donación y trasplante de órganos, una iniciativa impulsada por la Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo (Adrovi) en colaboración con la Axencia de Órganos e Sangue y las consellerías de Sanidade e Educación de la Xunta. El proyecto busca acercar la realidad de los trasplantes a la población escolar y sensibilizar sobre los beneficios de la donación.

La muestra reúne dibujos y carteles originales diseñados por escolares gallegos en el marco de un certamen anual que fomenta en las aulas valores de generosidad, empatía y responsabilidad social.

El acto contó con la presencia de la directora del Distrito Sanitario do Salnés, Nuria Iglesias, y del subdirector de Enfermería en el Hospital do Salnés, Carlos Pol, entre otros responsables del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Durante el acto se presentó también un calendario con los carteles de los concursos escolares, maquetado por Adrovi e impreso por la Diputación de Pontevedra.