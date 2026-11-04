Carril despide a su 'Gepeto': Fallece Manolo Bóveda, el carpintero de la infancia

Manolo Bóveda con sus cabezudos Gonzalo Salgado

Para ser ebanista, además de manos hay que tener corazón. Y todo ello lo ponía Manolo Bóveda cuando se trataba de cuidar a sus otros "hijos", los gigantes y cabezudos que dieron vida a las risas, las bromas y también algún que otro miedo de los niños de Carril durante generaciones enteras. Durante décadas en las que todo cambiaba, menos las fiestas.

Esas que guardan la esencia del pueblo marinero que no olvida su danza das espadas, que cuida sus tradiciones como Manolo, al que todos conocían como 'Papito', cuidaba la herencia de su padre, también ebanista. Él creó el Rey, la Reina y el Pequeño, a los que Bóveda cuidó durante toda su vida. Sus manos aún dieron hecho, en 2010, a Maruxa, la Policía Local.

Porque los gigantes y cabezudos de Carril se fueron adaptando a los nuevos tiempos y en 2024 se presentó una nueva hornada. Allí también estaba Manolo, que siempre tendió esas manos que creaban y hacían milagrosas recuperaciones.

Fue siempre Bóveda un hombre arraigado a la tierra y al mar que lo vieron crecer y hace dos veranos todavía participó en la visita a la recién restaurada capilla de Cortegada, esa que vieron cada día sus antepasados, desalojados en 1908. Los restos de Manolo Bóveda, que falleció hoy a los 96 años de edad, están siendo velados en la sala número 4 del Tanatorio Arosa y el funeral será mañana jueves, a las 10:45, en la iglesia de Santiago Apóstolo de Carril.

Hoy 'Papito' llevará el mar en los ojos que cierra y serán quienes lo conocieron los encargados de seguir tejiendo los hilos de la historia de Carril. Una estela que seguirá danzando.