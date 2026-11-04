Bayón destaca los conocimientos de Feijóo sobre O Salnés y apela al rigor y a la gestión

Juan Andrés Bayón es también concejal en la Corporación de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El candidato número 5 por Pontevedra al Congreso, Juan Andrés Bayón, apunta que las próximas elecciones representan “una oportunidad” para situar las necesidades de Vilagarcía y de O Salnés entre las prioridades del debate político nacional. Bayón dice que Feijóo es “una persona que conoce Galicia, que conoce nuestros municipios y que sabe cuáles son las necesidades reales de los gallegos”. En este sentido manifestó su confianza en que las reivindicaciones de los vecinos de O Salnés encuentren respuesta en un gobierno del PP.

“No haremos una campaña basada únicamente en señalar lo que no se ha hecho. Que es mucho. Queremos hablar de las personas, de sus problemas cotidianos y de cómo mejorar la gestión de los asuntos que dependen del Gobierno de España”, declara. Bayón recuerda el proyecto de humanización de la N-640, “anunciada en 2023 con una inversión de 5,7 millones de euros y que sigue sin ejecutarse”. También las reversiones de terrenos portuarios para su cesión a los concellos de la comarca. “Vilagarcía necesita que se cumplan los compromisos, que se invierta en nuestras infraestructuras y que las obras se conviertan en realidad”, expone el conservador. “Necesitamos rigor y gestión”, concluye.