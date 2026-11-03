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Vilagarcía

Vivenda Xa convoca una concentración para el día de la Huelga General en Vilagarcía

Será a las 18 horas y también se suman a la movilización de la CIG al mediodía

Olalla Bouza
03/11/2026 19:22
Cartel anunciando que un local se alquila
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La Plataforma Galega Vivenda Xa convoca una concentración el próximo 11 de noviembre, a las 18 horas, en la Praza de Galicia, con motivo de la jornada de Huelga General. Explican que, con esta movilización, buscan expresar su apoyo “ás reivindicacións” del paro, “centradas principalmente na grave problemática de acceso á vivenda e no incremento xeneralizado do custo da vida”.

El colectivo incide en que acceder a un hogar digno se convirtió en uno de los principales retos sociales, “que afecta cada vez a máis persoas e familias, especialmente á mocidade e ás clases traballadoras”.

Culpan a los “prezos desorbitados dos alugueiros e da compra de vivenda, xunto coa precariedade laboral e a perda de poder adquisitivo, están a provocar que cada vez resulte máis difícil garantir unhas condicións de vida dignas”.

A esta situación se suman, señalan, el encarecimiento de los productos y servicios básicos, “que fai que chegar a fin de mes sexa unha dificultade crecente para unha parte importante da poboación”.

La Plataforma Galega pola Vivenda Xa también hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación convocada por la CIG, para las 12 horas.

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