UPTA apoya eliminar las naves de O Ramal y pide un proyecto integral

Imagen de las naves de O Ramal Gonzalo Salgado

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se ha posicionado abiertamente sobre el futuro que debe tener el muelle de O Ramal ahora que se ha iniciado el expediente de caducidad de la concesión que ostenta la OPP-89 ‘Parquistas de Carril’. La entidad que preside Eduardo Abad entiende que el objetivo debe ser recuperar de forma definitiva el espacio para el uso y disfrute ciudadano.

UPTA cree que la permanencia de estas instalaciones representa “unha barreira arquitectónica incomprensible” que impide la integración natural entre la ciudad, la playa y el puerto. Señalan que “non ten ningún sentido que unha cidade como Vilagarcía, que ten no mar un dos seus maiores atractivos e sinais de identidade, continúe mantendo unhas instalacións industriais obsoletas que impiden abrir definitivamente a cidade ao mar. O Ramal debe deixar de ser unha barreira para converterse nun espazo de encontro, convivencia e actividade cidadá”.

Actuación urbanística "clave"

UPTA cree que la integración integral del muelle de O Ramal representa una de las actuaciones urbanísticas más importantes que puede afrontar Vilagarcía en los próximos años. Subrayan que eliminar las antiguas naves y los obstáculos arquitectónicos permitiría crear una gran zona de paseo, ocio y actividades culturales, deportivas y recreativas.Aparte conectaría con el litoral y se integraría en el diseño de una ciudad moderna, accesible y abierta al mar.

La entidad apunta que los acuerdos alcanzados en su día entre la Autoridad Portuaria y el Concello deben servir como punto de partida para avanzar definitivamente en la recuperación de ese espacio. “Falamos dunha zona privilexiada que nunca debeu permanecer tantos anos afastada do uso cidadán. Recuperar O Ramal significa recuperar unha parte fundamental de Vilagarcía e poñela ao servizo dos seus veciños, que deben ser os primeiros beneficiarios desta transformación”, indican.

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De hecho UPTA cree que la actuación no solo debe limitarse a derruir las naves, sino que “debe acompañarse dun proxecto integral del reforma, acondicionamento paisaxístico e creación de espazos públicos de calidade”.

Más actividad económica

La organización presidida por Eduardo Abad destaca que la recuperación del muelle tendría consecuencias positivas para la economía local, especialmente para los pequeños negocios vinculados al sector de la hostelería y del tiempo libre. “A creación dun novo espazo público fronte ao mar contribuirá a reforzar o atractivo turístico de Vilagarcía, incrementar a presenza de visitantes e favorecer unha maior actividade económica durante todo o ano”, indican.

Subrayan que “O Ramal debe ser un símbolo da Vilagarcía que queremos”.