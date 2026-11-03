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Vilagarcía

Ravella da los últimos retoques a la ordenanza de circulación y reunirá a la oposición este mes

Fátima Frieiro
03/11/2026 20:12
Imagen de un patinete en zona peatonal
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El gobierno local de Vilagarcía está dando los últimos retoques a la esperada ordenanza de circulación con el objetivo – como señaló la edila de Urbanismo, Paola María– de convocar a la oposición este mismo mes para presentársela y debatir sobre ella.

Las últimas normas en materia de seguridad vial dictadas desde la Dirección General de Tráfico han dilatado – según Ravella– el debate sobre esta norma que afectará no solo al tráfico rodado, sino también a las zonas peatonales o de prioridad peatonal, que han ido en aumento en los últimos años.

Joven en patinete por Vilagarcía

Así fueron los controles de la Policía Local de Vilagarcía a los patinetes

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De hecho cabe recordar que en las últimas normas hay claves específicas para los patinetes. Sobre esto la Policía Local lleva ya varias semanas con una intensa campaña de control para hacer cumplir la legislación vigente. La presencia de estos vehículos de movilidad personal era inexistente casi cuando se redactó la ordenanza en vigor, de ahí que el nuevo documento deba ahora contemplar estas nuevas realidades.

La idea es –una vez que se presente el documento a la oposición– llevarla al pleno para su debate y aprobación inicial y –ya cuando se haga el periodo de alegaciones que exige la ley– proceder a su aprobación definitiva para su entrada en vigor.

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