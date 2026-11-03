Pleno al quince en Vilagarcía gracias al jorobado de la suerte de Milagros de Oro

Raúl Norat con su jorobado de la suerte y el premio Cedida

El 'jorobado de la suerte' de Milagros de Oro lo ha vuelto a hacer. Eso sí, ahora contando también con la astucia y la estrategia de quien rellenó el boleto de la quiniela que resultó agraciado con un Pleno al 15.

Un total de 89.329 euros se llevó por acertar los quince partidos la persona que selló su quiniela en la administración situada en las galerías que unen Arcebispo Lago con A Baldosa, en Vilagarcía. Sin duda un buen pellizco para animarse.