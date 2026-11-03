Planeta Mozo acoge la presentación del libro 'La era del plástico'

Cartel de la presentación Cedida

La Librería Planeta Mozo, de Vilagarcía, acogerá el próximo viernes 6 de noviembre, a las 20 horas, un coloquio y presentación del libro ‘La era del plástico. El viaje de los microplásticos por el planeta y nuestro cuerpo’, de Tania Alonso y Juan F. Samaniego, una obra que abordará el impacto de los microplásticos en el medio ambiente y en la salud humana. La actividad contará con la presencia de los autores- que también son periodistas medioambientales-, así como de Sabela Mosteiro, secretaria de la Asociación de Veciños de Carril, y Ángel Villanueva, portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.

El encuentro pretende ofrecer un espacio de diálogo y reflexión en torno a la problemática del plástico y sus consecuencias, así como los retos medioambientales actuales, acercando esta temática al público a través de diferentes perspectivas. La actividad se celebrará en las instalaciones de Librería Planeta Mozo, situadas en el número 12 de la Avenida Rodrigo de Mendoza.