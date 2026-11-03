Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los 'Death Cafe' se trasladan al Centro Comercial Arousa

La siguiente sesión será mañana miércoles, a las 20 horas

Olalla Bouza
03/11/2026 20:13
Cartel del evento
Cartel del evento
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los ‘Death Café’, para reflexionar sobre la muerte alrededor de una taza caliente, se trasladan a la tercera planta del Centro Comercial Arousa.

"Un encuentro amable para tratar asuntos complicados", explica Jesús Merino, organizador de estas charlas, que tienen como objetivo desvestir el duelo y llevarlo al terreno de la reflexión colectiva. Será mañana miércoles, a las 20 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620