Los 'Death Cafe' se trasladan al Centro Comercial Arousa

Cartel del evento Cedida

Los ‘Death Café’, para reflexionar sobre la muerte alrededor de una taza caliente, se trasladan a la tercera planta del Centro Comercial Arousa.

"Un encuentro amable para tratar asuntos complicados", explica Jesús Merino, organizador de estas charlas, que tienen como objetivo desvestir el duelo y llevarlo al terreno de la reflexión colectiva. Será mañana miércoles, a las 20 horas.