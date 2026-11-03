Las mariscadoras reivindican ante Irene Montero tener “voz propia” en un momento crítico para el sector del mar

Irene Montero estuvo en Carril, donde se reunió con mariscadoras Mónica Ferreirós

La candidata de Podemos para las próximas elecciones generales del domingo 29, Irene Montero, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las demandas que en este momento tiene el sector del mar y –más en concreto–las que tienen que ver con el colectivo de mariscadoras. La también eurodiputada se dio un paseo por Carril y se reunió con representantes de la agrupación de marisqueo a pie de la localidad y con las del colectivo Mulleres Salgadas. Fueron ellas las que le explicaron la situación actual por la que atraviesa el sector y su lucha por conseguir más representación en los órganos oficiales. “Non estamos”, señaló la presidenta de Mulleres Salgadas, María José Vales. Tanto ella como su compañera en la asociación, Sandra Amezaga, hicieron un llamamiento a “tener voz propia. Queremos ser escuchadas”. Un alegato que vienen repitiendo desde su fundación y que no acaba de tener el efecto deseado. “Hemos pedido reuniones tanto con la Consellería do Mar como con Política Social para exponerles nuestros problemas y solo hemos recibido la callada por respuesta”, indican.

Las mariscadoras hablaron de las circunstancias que el sector atraviesa en estos momentos en la Ría de Arousa. “Prácticamente está toda la actividad parada. Tanto en el marisqueo a pie como en el de a flote. Muchos acogidos a un cese de actividad obligado, en casa y sin la opción de poder optar a ayudas”, declaran las mujeres. Además abonando unas cuotas de la Seguridad Social sobre las que hace ya meses que piden que se les dé una solución.

La presidenta de la agrupación de mariscadoras de Carril, María Porto, puso sobre la mesa las cifras que evidencian que la profesión va a menos. “Hai sete anos eramos 99 e agora somos 49”, apuntó. Añadió que “están en xogo non só os postos de traballo, senón todo o que ten que ver co noso modo de vida. Non ten sentido promover o turismo mariñeiro se non hai nin mariñeiros nin mariscadoras”.

Apoyo político

Irene Montero escuchó con atención las demandas de las mujeres trabajadoras del mar y señaló la importancia de defender ese trabajo. También hizo alusión a los problemas de cambio climático que están íntimamente relacionados con la situación actual de la Ría y que –considera la política– “debemos proteger”.

Montero lamentó la precariedad y la incertidumbre del oficio marisquero y les comprometió su apoyo.