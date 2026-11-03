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Vilagarcía

La reforma de la sede de la Delgación de Mar en Carril despierta el interés de tres empresas

El objetivo de esta actuación es el de subsanar las deficiencias del viejo edificio y adaptarlo a la ley

Olalla Bouza
03/11/2026 21:25
Delegación de Mar
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La licitación para la reforma de la sede de la Consellería do Mar en el alto de A Rosa, en Carril, despertó el interés de tres empresas. Una de ellas, Orega, tiene la máxima puntuación en la valoración propuesta a la mesa de contratación, con un precio de 859.632,90 euros que supone un ahorro de algo más de 50.000 sobre el que salió a concurso.

La actuación busca dar una solución integral a unas instalaciones que fueron construidas hace más de cuarenta años y que apenas experimentaron reformas. Por ello, y también por su ubicación al lado del mar y en una zona de vientos, presentan “numerosas deficiencias”.

Mejoras de climatización

Entre las necesidades a cubrir, además de adaptar las instalaciones a la normativa, se encuentran las de mejorar la eficiencia energética del edificio, mediante intervenciones en la envolvente térmica. Además, es necesario hacer las instalaciones accesibles. Las obras a llevar a cabo incluyen la instalación de un elevador, la ejecución de una rampa exterior y la instalación de un salva escaleras para garantizar la accesibilidad entre plantas y entre las distintas zonas. La envolvente se mejorará mediante la ejecución de un sistema de aislamiento térmico exterior, la sustitución de las carpinterías y la renovación de la cubierta. La intervención se completa con la renovación de las instalaciones eléctricas y de climatización, la adaptación de aseos así como pequeñas actuaciones de obra civil exterior necesarias par la ejecución de las nuevas instalaciones y mejoras de drenaje. La licitación está a punto de adjudicarse.

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