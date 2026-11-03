La Policía Local de Vilagarcía intercepta a un conductor sin carnet

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

La Policía Local de Vilagarcía interceptó a última hora de la tarde del lunes a un conductor que circulaba sin carnet. Los hechos ocurrieron en la Rúa Porto do Río, en Fontecarmoa.

Los agentes se encontraban realizando un control del menudeo, en puntos sensibles, con el objetivo de erradicar el tráfico medio de sustancias estupefacientes. De hecho, en este marco le incautaron al conductor un envoltorio con una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.