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Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía intercepta a un conductor sin carnet

En el marco de los controles contra el menudeo, también le incautaron un envoltorio con una sustancia blanca, probablemente cocaína

Olalla Bouza
03/11/2026 13:55
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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La Policía Local de Vilagarcía interceptó a última hora de la tarde del lunes a un conductor que circulaba sin carnet. Los hechos ocurrieron en la Rúa Porto do Río, en Fontecarmoa.

Los agentes se encontraban realizando un control del menudeo, en puntos sensibles, con el objetivo de erradicar el tráfico medio de sustancias estupefacientes. De hecho, en este marco le incautaron al conductor un envoltorio con una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

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