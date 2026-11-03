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Diario de Arousa

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Vilagarcía

EU propondrá alternativas para que la tasa turística revierta en la ciudadanía

Fátima Frieiro
03/11/2026 15:15
Juan Fajardo durante la sesión plenaria de esta semana
Juan Fajardo durante la sesión plenaria de esta semana
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Esquerda Unida de Vilagarcía propondrá al gobierno local alternativas para poder paliar los límites que la norma autonómica establece para el uso de los recursos que puedan conseguirse con la implantación de una tasa turística en el municipio. La formación aplaude el apoyo del pleno a una propuesta que lleva sobre la mesa meses y que busca –entre otras cuestiones– hacer frente al problema de la vivienda en la ciudad.

Los izquierdistas creen que lo se ingrese con esa tasa –una vez se ponga en marcha– debería servir para ampliar el parque público de viviendas, rehabilitar inmuebles para destinarlos al alquiler accesible, movilizar viviendas vacías y facilitar que las personas que viven y trabajan en Vilagarcía puedan desarrollar su proyecto de vida.

El alcalde, Alberto Varela, durante la sesión

Varela: “Estamos a favor da taxa turística e non é turismofobia. Ninguén deixa de ir a un sitio por iso”

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El portavoz de la formación, Juan Fajardo, añade que “o noso obxectivo non é simplemente aprobar unha taxa, senón conseguir que Vilagarcía dispoña de máis recursos para afrontar os problemas que ten a súa veciñanza. Se o turismo xera actividade económica e riqueza, temos que buscar a maneira de que unha parte dese retorno axude tamén a garantir o dereito á vivenda”.

Prioridades

EU indica que darán prioridad en su trabajo municipal a exigir la puesta en marcha de un reglamento para las viviendas de uso turístico, cuya redacción fue contratada en el mes de marzo “e da que nada sabemos”. Además asegura que estarán “vixiantes” para que el acuerdo plenario tenga continuidad y se traduzca en “traballo, propostas e decisións”. Dice Fajardo que “a aprobación da moción é un primeiro paso, pero o verdadeiro resultado chegará cando sexamos capaces de convertela nunha ferramenta útil para a cidade”.

Cree que el turismo debe contribuir a que pueda haber retorno para garantizar el acceso a la vivienda.

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