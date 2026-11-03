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Vilagarcía

El Trío de Filharmónica de Berlín actuará en el Auditorio de Vilagarcía

Está encabezado por la violinista gallega Raquel Areal, a la que acompañarán la trompa Yung Zeng y la pianista Zee Zee 

Olalla Bouza
03/11/2026 13:47
Raquel Areal
Raquel Areal
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Tres músicos titulares de la Filharmónica de Berlín, una de las formaciones más prestigiosas del mundo, actuarán este jueves, 5 de noviembre, en el Auditorio de Vilagarcía. Se trata de la violinista gallega Raquel Areal, que encabeza el trío que completan Yun Zeng (trompa solista) y Zee Zee (piano).

El concierto comenzará a las 20:30 horas  y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, al contar con el patrocinio de la Consellería de Cultura, Forma parte de la programación de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía.

Ofrecerán un repertorio romántico, con obras de Brahms, Schumann, Liszt y Schubert. La undécima temporada de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía dedica su programación 2026/27 a las orquestas de Berlín y Viena, por lo que los aficionados a la música clásica de la ciudad y de su entorno podrán disfrutar en el Auditorio de las interpretaciones del más alto nivel a cargo de integrantes de estas históricas formaciones.

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