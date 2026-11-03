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Vilagarcía

El PP responde a las acusaciones del BNG por su posición sobre O Ramal: "Queremos recuperarlo para los vilagarcianos"

Fátima Frieiro
03/11/2026 18:28
Ana Granja, portavoz del PP de Vilagarcía, durante un Pleno
Ana Granja, portavoz del PP de Vilagarcía, durante un Pleno
Mónica Ferreirós
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La portavoz del Partido Popular en Vilagarcía, Ana Granja, ha respondido con dureza a las acusaciones que el BNG ha hecho sobre su posicionamiento en el pleno del lunes respecto de la situación de la OPP-89. “El BNG no es el más indicado para hablar de cobardía”, indica. Los conservadores vuelven a usar el argumento esgrimido en la sesión plenaria, apelando a que la moción se la entregaron el mismo día del pleno y que no tuvieron tiempo de analizar debidamente lo que tenían que votar tras el debate. “Y lo más sorprendente es que los demás partidos de la corporación, los de la izquierda, ya eran conocedores del texto de la moción antes de su debate, por lo que ya tenían acordado cuál iba a ser su argumentario y su posicionamiento con anterioridad”, añaden. Asegura el PP que “recuperar O Ramal ya iba en nuestro programa en el año 2023. Queremos recuperarlo para los vilagarcianos. Lo hemos dicho muchas veces, pero en esta ocasión estamos meclando temas y naves. Lo que no vamos es votar a ciegas”.

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