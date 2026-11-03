El nombramiento de la dirección de obra deja vía libre a la reforma del pabellón de Bamio

Estado actual del pabellón de Bamio Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local acordó ayer nombrar al arquitecto municipal, Juan José Rodríguez Cuíña, director de obra y coordinador de seguridad y salud del proyecto de reforma del pabellón de Bamio. Con este paso, culmina la tramitación necesaria para comenzar con la intervención, a la que el Concello destina 81.000 euros. El objetivo es adecuar la deteriorada edificación y recuperarla para la práctica deportiva, algo muy esperado por la vecindad tras años en desuso.

Como ya se anunció a finales de septiembre, la obra fue adjudicada a la empresa Planificaciones, Desarrollo y Gestión de Construcciones. Consistirá en la limpieza y acondicionamiento interior y exterior de muros, arreglo de la cubierta, sellado de filtraciones, colocación de canalones de recogida de pluviales y sustitución del portalón.

Además, se reparará el pavimento de la cancha, con materiales apropiados, y se renovará la instalación eléctrica. El gobierno local explica que ya tiene planificado la inversión de otros 100.000 euros para completar la mejora de la infraestructura deportiva. En este caso, consistirá en la dotación de vestuarios. La idea es que la instalación acoja a los equipos base del club de fútbol de la parroquia, sirva para jugar al tenis bajo cubierta y para el alumnado de la unitaria.