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Vilagarcía

El BNG acusa al PP de “agocharse detrás do silencio” en el debate sobre la OPP-89

Fátima Frieiro
03/11/2026 16:21
El portavoz del BNG, Javier Rodríguez, durante un Pleno
El portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, durante un Pleno
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El BNG de Vilagarcía critica la actitud del Partido Popular durante el debate de una moción sobre el futuro de las naves de O Ramal y la situación de la OPP-89. Dado que los conservadores eludieron pronunciarse sobre el tema, el Bloque habla directamente de “covardía política”. A los nacionalistas no les valen los argumentos esgrimidos por el partido de Ana Granja, que habló de falta de información suficiente para manifestar una postura al respecto de las naves. El Bloque apunta a que la propia Granja está en el Consello de Administración del Puerto, con toda la información a su alcance. “Non faltou información nin tempo; o que faltou foi vontade política para asumir unha posición e defendela publicamente”, subraya la formación nacionalista. Creen que el silencio del PP es una forma de eludir sus responsabilidades delante de un asunto que afecta directamente a los intereses de la ciudadanía y al futuro de un espacio estratégico como es O Ramal. “Os representantes públicos están para tomar posición, explicar as súas decisións e defender os intereses dos veciños e veciñas”, zanjan.

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