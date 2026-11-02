Varela: “Estamos a favor da taxa turística e non é turismofobia. Ninguén deixa de ir a un sitio por iso”

El alcalde, Alberto Varela, durante la sesión Mónica Ferreirós

A contracorriente de lo que piensan otras localidades muy turísticas de la comarca de O Salnés como Sanxenxo, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se posicionó una vez más en el pleno a favor de la puesta en marcha de una tasa en la localidad para las personas que pernoctan en ella. “Non é para nada turismofobia. Ninguén deixa de ir a un sitio por iso, como se mostra con cidades por todo o mundo nas que existe dende hai tempo”, declaró el regidor socialista.

Y es que el tema volvió a salir en la sesión a raíz de la situación de la vivienda en el municipio. “Saben vostedes que é imposible conseguir un aluguer nesta cidade e que, os que hai, teñen prezos que son insostibles”, señaló el izquierdista Juan Fajardo. Fue él el que le recriminó al gobierno lcoal que en el pasado mes de marzo se acordase encargar un estudio de la situación de las viviendas turísticas en Vilagarcía, con un plazo de ejecución de un mes y que a día de hoy “non saibamos absolutamente nada diso”.

A ello contestó el equipo de Alberto Varela. Declaró que el estudio debe ser más completo y no limitarse únicamente al tema de la tasa. Además el socialista manifestó que la norma actual impide que lo que se recaude con esa tasa vaya para todo lo que deseen la administración local. “As normas poden cambiarse para dar máis autonomía aos concellos”, manifestó.

Los populares se mostraron favorables a “hacer un estudio para valorar la implantación de esa tasa. Habrá que hacer cuentas del número de plazas que hay en viviendas turísticas y ver también con qué personal cuenta el Concello para poder cobrarla”. Además su portavoz, Ana Granja, pidió que “exista un consenso con el sector sobre este tema. Hay que sentarse y escuchar sus necesidades”.

El BNG indicó su voto favorable a la moción de EU por “coherencia e responsabilidade”. En el debate se pusieron sobre la mesa varios datos sobre el número de viviendas de uso turístico que hay en Vilagarcía y también sobre la necesidad de perseguir a aquellas que no estén registradas debidamente.

“Queremos facer as cousas ben e que despois ningunha asociación de vivendas dese tipo nos poida recriminar nada”, subrayó Varela.

Unanimidad para integrar

Pese a ser un pleno bastante bronco los cuatro partidos se pusieron de acuerdo para apoyar la creación de un centro de cía y una residencia para personas con discapacidad que, después de los 21 años, se quedan sin opciones. Todos coincidieron en la importancia de estos servicios.