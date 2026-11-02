La izquierda se posiciona a favor de derruir las naves de O Ramal y el PP elude el debate en el Pleno

Imagen del pleno de Vilagarcía, celebrado este lunes Mónica Ferreirós

El posicionamiento político de los partidos de Vilagarcía respecto al futuro de la naves de O Ramal empieza a estar cada vez más claro. Todas las formaciones de la izquierda – sin fisuras–apoyaron una moción del BNG para exigir que las instalaciones que ahora ocupa la organización ‘Parquistas de Carril’ se derriben y liberen la fachada marítima de la ciudad en una zona especialmente crítica durante años. Un derrumbe que vendría de la mano del expediente de caducidad ya iniciado por el Puerto debido a la deuda acumulada por la entidad que preside José Luis Villanueva. El portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez, justificó la urgencia del tema alegando que “se tratou hai uns días no Consello de Administración do Porto e tamén é necesario saber que pasa cos fondos públicos que a organización percibiu para poñer en marcha ese proxecto”.

La postura de las filas conservadoras capitaneadas por Ana Granja ya se dejó entrever en la votación de la urgencia. Los populares votaron en contra incidiendo en que “no entendemos por qué hay tanta prisa. No vamos a debatir esta cuestión ahora. ¿Por qué no podemos esperar veinte días? Todo esto tiene un procedimiento administrativo que va a tener un recorrido. No vemos la urgencia”.

PSOE, BNG y EU consideran que la situación de los parquistas abre una oportunidad para la zona portuaria

Su posición no la entendió ni el promotor de la moción ni tampoco el resto de grupos de la izquierda, que tildaron sus declaraciones de “covardía política”. “Entendería o reproche de que non coñece datos sobre o tema se viñera do señor Fajardo, pero vostede, señora Granja, é membro do Consello do Porto e non ten sentido que non saiba do que falamos”, le recriminó Xabier Rodríguez.

Ana Granja ocupó todos los minutos de su primera y segunda intervención alegando que no habían tenido tiempo en su grupo para estudiar el tema. “No tenemos nada para ponernos de un lado o del otro”. Eso sí, ante la presión ejercida por el resto de grupos acabó señalando que “nosotros también queremos abrir Vilagarcía al mar, esa frase nos gusta a todos. Sin más señas.

Los que sí se mantuvieron firmes fueron los de las filas de la izquierda. El alcalde, Alberto Varela, lamentó la posición del PP. “É sorprendente que despois de todo o tempo que se leva falando neste Concello do tema da liberalización do Ramal vostedes veñan dicindo que non lles deu tempo a ter unha opinión formada. Paréceme incrible”, declaró. Tildó la acción de los conservadores de “un acto de escapismo político”.

El regidor incidió en lo que su equipo lleva defendiendo desde hace años, que es lograr que en esa parte del litoral no existan obstáculos. Criticó la postura cambiante del Puerto al respecto recordando que “primeiro ía ser un centro de recepción de cruceiristas e logo decidiron que era para promocionar a ameixa de Carril”.

Alberto Varela añadió que “a moción é totalmente pertinente, o que non é pertinente é que vostedes non teñan unha opinión formada. Que é o que queren?”.

Desde las filas de Esquerda Unida su portavoz, Juan Fajardo, criticó la postura del PP. “A excusa non hai por donde collela” y recalcó que – debido a la actual situación económica de la OPP-89– es “unha oportunidade para mirar atrás e refacer un erro que se cometeu no seu día, que é recuperar a fachada”. De hecho ironizó sobre que hay cuestiones que ya no tienen marcha atrás, como el hecho de que “dende a propia Avenida da Mariña non se vexa o mar. O que é bastante paradóxico”. Tanto Fajardo como el propio regidor socialista criticaron que el PP vilagarciano permitiese en su día que “a segunda administración máis importante da cidade, como é o Porto, esté gobernada por unha persoa de Cambados. É como se o Porto de Vigo o fose presidir unha persoa da Coruña”.

La moción que –además de derrumbar las naves del muelle– pide más transparencia en el procedimiento y conocer qué pasará con los fondos públicos salió adelante.

Efervescencia política

Lo cierto es que la proximidad de unas elecciones generales –y otras municipales prácticamente casi a continuación– se notó a lo largo del debate en una sesión plenaria aplazada desde el pasado jueves. A colación salieron temas más propios del Congreso de los Diputados que de un hemiciclo municipal y críticas cruzadas que bien podrían estar protagonizadas por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en vez de por Tania García y Ana Granja.

En el pleno surgieron asuntos de refilón como el mantenimiento de las vías férreas, la corrupción o las alianzas que –en determinados territorios– el Partido Popular tiene con Vox. Curiosamente en el marco de una moción del BNG de apoyo a la huelga general convocada para el próximo día 11. “Es llamativo que en ocho años de gobierno socialista los sindicatos decidan convocar una huelga contra la oposición a dos días de inicio de campaña”, apuntó Ana Granja. Apuntó al Bloque indicando que “llevan ocho años siendo socios fieles, sumisos y aplaudidores de Pedro Sánchez y aquí, en Vilagarcía, de Alberto Varela. Votando cada una de las subidas de impuestos o levantando las manos entusiasmados para la Ley de Vivienda estatal que ha sido un absoluto fracaso”. Le pidió incluso que “sean coherentes y exijan responsabilidades a sus socios de Madrid”.

Temas estatales como la corrupción, el mantenimiento de las vías o las alianzas con VOX salieron en la sesión plenaria

Los comentarios de la conservadora hicieron estallar a la portavoz socialista, Tania García. “Vostedes defenden as grandes empresas e non á clase traballadora. Abranzan á ultradereita. Leccións as xustas, porque se falamos de cifras tamén podemos falar das da vergonza dos mortos das residencias en Madrid ou dos que están no Ventorro”, manifestó.

Unos ánimos que intentó calmar Varela pidiéndole al PP que “na miña opinión, deberían reconsiderar as súas intervencións”.