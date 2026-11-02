La Audiencia pone en libertad condicional al conductor del vehículo lanzadera de la droga incautada en la ‘Logan’

Uno de los detenidos en el pase a disposición en Vilagarcía | Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra pone en libertad a uno de los cinco detenidos que fueron enviados a prisión preventiva en el marco de la ‘operación Logan’, que se llevó a cabo el pasado mes de junio en la comarca de O Salnés. Es uno de los serbios perteneciente al ‘clan de los Balcanes’ y conducía el vehículo de alquiler que supuestamente servía de lanzadera a la furgoneta en la que se encontraron 92 kilos de cocaína. El fallo es firme.

El auto considera que existen suficientes indicios contra el investigado, debido a su presunta participación en el transporte de la droga desde Cambados hasta Madrid. Sin embargo, recuerda la Audiencia que la prisión preventiva es una medida “cautelar”, cuya necesidad es obligatorio demostrar. En su momento, se dictó por el Juzgado de Instrucción de Vilagarcía debido al riesgo de fuga, derivada de “la gravedad de la pena señalada a los delitos imputados, de que tiene nacionalidad serbia, de la movilidad acreditada y de la falta de arraigo”; pero también por el peligro de la destrucción de pruebas, ya que no se había procedido todavía al volcado de los dispositivos de telefonía.

Sin embargo, la Audiencia señala que el investigado tiene domicilio conocido en Boadilla del Monte (Madrid), en el que se hizo un registro. Recuerdan que dicha parte de la operación se hizo dos meses antes de que se desatase el resto, que desencadenó en 18 arrestos en O Salnés.

Precisamente durante este tiempo transcurrido, señalan, el investigado “de haber tenido intención de fugarse” lo podría haber hecho “sin dificultad, no constando, sin embargo, ninguna salida del territorio nacional en ese tiempo”. Sobre el borrado de pruebas, y teniendo en cuenta precisamente que los móviles todavía no se volcaron, el fallo señala que “poco puede hacer” si no obra en su poder.

100.000 euros por la ventana

Por todo ello, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra admite el recurso presentado por la defensa del acusado, al que pone en libertad provisional con la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. No es el único de los cinco detenidos que fueron enviados a prisión provisional que ya se encuentra fuera. Otro vecino de Vilagarcía también fue puesto en libertad condicional. La ‘operación Logan’, llevada a cabo por el Grupo II de la Udyco de Pontevedra y que explotó el 16 de junio con numerosos registros y arrestos en O Salnés, Vigo y Madrid, permitió la incautación de un total de 103 kilos de cocaína así como otras cantidades de hachís y marihuana. También de 106.000 euros en metálico, que según desvela ABC Galicia fueron localizados en el domicilio de la madre de uno de los investigados, que los habría tirado por la ventana para evitar que los encontrasen los agentes. Los investigadores consideran que consiguió probar el vínculo entre los Charlines y el clan de los Balcanes. En el marco de los registros, falleció un cambadés por el disparo de un policía.