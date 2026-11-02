Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Irene Montero estará mañana en Vilagarcía en un acto con el sector del mar

Mantendrá reuniones con las mariscadoras y el patrón de Carril y con la Asociación Mulleres Salgadas

Olalla Bouza
02/11/2026 18:48
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero, candidata a las elecciones europeas, arropan en un mitin en Galicia a su aspirante a la presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo @ Cabal
Irene Montero con
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La exministra de Igualdad y candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, estará mañana en Vilagarcía en un acto con el sector del mar. Estará acompañada por el número uno de la lista al Congreso en Pontevedra, el vilagarciano Lucas Meda, y por la secretaria xeral del partido morado en Galicia, Isabel Faraldo.

La líder morada quiere conocer sobre el terreno la situación de la Ría de Arousa, por lo que mantendrá reuniones con la Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril, el patrón mayor de esta misma cofradía, la asociación Mulleres Salgadas, representantes de bateeiros y plataformas de lucha por el respeto al medioambiente.

Desde Podemos destacan la importancia de poner el foco en los "efectos do cambio climático e a deterioración dos ecosistemas mariños" así como en la "falta de respostas suficientes por parte das administracións". 

En este sentido, destacan que la situación de la Ría de Arousa "ten unha dimensión que vai moito máis alá da protección ambiental", ya que el marisqueo, la pesca y el cultivo del mejillón "son fundamentais para a economía e o tecido social de Galicia". Podemos defiende como "fundamental" escuchar "a quen coñece e sofre esta realidade de primeira man".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620