Irene Montero con

La exministra de Igualdad y candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, estará mañana en Vilagarcía en un acto con el sector del mar. Estará acompañada por el número uno de la lista al Congreso en Pontevedra, el vilagarciano Lucas Meda, y por la secretaria xeral del partido morado en Galicia, Isabel Faraldo.

La líder morada quiere conocer sobre el terreno la situación de la Ría de Arousa, por lo que mantendrá reuniones con la Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril, el patrón mayor de esta misma cofradía, la asociación Mulleres Salgadas, representantes de bateeiros y plataformas de lucha por el respeto al medioambiente.

Desde Podemos destacan la importancia de poner el foco en los "efectos do cambio climático e a deterioración dos ecosistemas mariños" así como en la "falta de respostas suficientes por parte das administracións".

En este sentido, destacan que la situación de la Ría de Arousa "ten unha dimensión que vai moito máis alá da protección ambiental", ya que el marisqueo, la pesca y el cultivo del mejillón "son fundamentais para a economía e o tecido social de Galicia". Podemos defiende como "fundamental" escuchar "a quen coñece e sofre esta realidade de primeira man".