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Vilagarcía

Identifican al presunto autor de la patada que dejó a un menor insconciente

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche en la zona TIR

Olalla Bouza
02/11/2026 19:37
Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés
Fachada del Hospital
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El presunto autor de una patada en la cara que dejó a un menor inconsciente ya fue identificado. Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado al domingo en Vilagarcía, en las inmediaciones de la zona TIR.

Hasta allí se desplazó la Policía Local. A su llegada, la víctima ya había recuperado el conocimiento, pero fue trasladado en ambulancia de Urxencias Médicas 061 al Hospital do Salnés, donde estuvo acompañado por su progenitores.

Su traslado al centro médico se hizo necesario ya que el joven, aunque ya estaba consciente, tenía convulsiones

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