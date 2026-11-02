Atlantic Fest ya tiene fecha

Público durante la edición anteiror Aitana Vidal

Las temperaturas mañaneras ya empiezan a ser bastante frías, aunque todavía siguen los restos del verano en las tardes cálidas y son muchos los que ya están pensando en las siguientes citas estivales. Una ya la pueden marcar en el calendario a fuego los más festivaleros.

Y es que Atlantic Fest ya anuncia fechas. Será los días 16, 17 y 18 de julio, los dos primeros en el emblemático escenario de la playa de A Concha y el último, domingo, en las calles de la ciudad. "No queremos ser un festival más. Queremos seguir construyendo un proyecto con identidad propia, capaz de crecer sin perder aquello que lo hace especial", señalan desde la organización, que apuesta por "carteles con personalidad" y por el "cuidado de los detalles", así como por una "relación honesta con nuestro público".

En los próximos días habrá más novedades, ya que la confirmación de la primera banda del festival será el 5 de noviembre. El 9 ya comenzará la venta de entradas, con un precio especial disponible solo para las 24 horas.

Zona de acampada

Hay detalles que ya se conocen, como que la zona de acampada y glamping Domo Camp será en el Río Ulla de Bamio, con transporte gratuito que conecta también con la estación de tren, además de con el recinto principal.

En la playa de A Concha estará el escenario principal, que cuenta con el apoyo de la Xunta- a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo-, que convertirán de nuevo a Vilagarcía en el epicentro de la música en directo. "No todo es lo mismo y no todo vale", señalan desde la organización, que señalan al Atlantic como un lugar "donde celebrar, compartir y disfrutar de la música, rodeados de familia y amigos".