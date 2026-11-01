Vilagarcía toma medidas frente al vandalismo navideño

Uno de los motivos de la Aldea de Nadal del año pasado Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía contratará la vigilancia nocturna de la Aldea de Nadal en Clara Campoamor, para evitar daños en las casetas y el decorado. Es una propuesta de la Concellería de Promoción Económica que fue aprobada por la Xunta de Goberno Local. El servicio se externaliza, al no contar la administración municipal con medios propios para ejecutarlo.

El gobierno socialista acordó adjudicar la vigilancia de las instalaciones y espacios de la Aldea de Nadal a la empresa Sasegur, entre el 16 de diciembre de este año y el 5 de enero de 2027, por un total de 6.327 euros.

Durante el año pasado, la decoración puesta por el Concello para animar las calles vilagarcianas en estas entrañables fechas, sufrió diversos robos y daños, como las bolas gigantes con maquetas- uno de los principales atractivos-, que fueron deshinchadas varias veces.

También en años anteriores se registraron actos vandálicos contra la decoración navideña que no es la primera vez que denuncian desde el Concello de Vilagarcía, dispuesto ahora a reforzar la vigilancia nocturna durante estas fechas, en las que además la ciudad se encuentra mucho más transitada.

Vuelve la época victoriana

Lo que ya se sabe sobre la decoración de Campoamor es que el ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens volverá a servir de inspiración para la decoración. El Concello ya lleva meses preparando las acciones de dinamización para esta época, de mucha actividad en un municipio con una gran tradición comercial.

De hecho, la Xunta de Goberno Local ya reservó durante el verano una partida de algo más de 115.000 euros para dichas acciones. La temática inspiradora será, al igual que el año pasado, la fantasía de Dickens y el Londres de la época victoriana, que tan exitosa resultó durante las navidades pasadas, con los principales espacios para las recreaciones artísticas situados entre Clara Campoamor, Rúa do Río y Salón García.

Será, como cada año, el encendido del árbol el encargado de dar el pistoletazo de salida. La Aldea, con sus casetas de ventas de dulces y productos relacionados con estas fechas, abrirá desde mediados de diciembre. Espectáculos, pasacalles, cuentacuentos y otros actos formarán parte de la programación