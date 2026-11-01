Denuncian a un conductor en Vilagarcía al que hubo que seguir hasta su domicilio para que se hiciese la prueba de alcohol

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía instruye atestado contra una persona conductora que se negó a realizar la prueba de alcoholemia y no detuvo su vehículo hasta llegar a su domicilio, haciendo caso omiso del alto de los agentes.

Es allí donde la practican el test, pero la segunda comprobación no pudieron realizarla ya que abandonó la zona. Ocurrió durante el turno de noche, donde otro conductor dio positivo en alcohol y drogas. Ya por la mañana, en Valle-Inclán, los agentes detectaron otra alcoholemia que supera los límites administrativos, por lo que irá a juicio rápido.

Además, la Policía Local colaboró con los servicios de extinción en un incendio registrado en una vivienda de la Rúa do Río, debido a una sartén al fuego durante el mediodía.