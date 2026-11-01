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Vilagarcía

Dejan inconsciente a un menor con una patada en la cara de noche en Vilagarcía

La agresión sucedió en las inmediaciones de la zona TIR y la víctima fue trasladada al Hospital do Salnés pero ya había recuperado el conocimiento

Olalla Bouza
01/11/2026 15:57
Base de la ambulancia medicalizada en el Hospital do Salnés
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Un menor de edad se quedó inconsciente durante una pelea de madrugada en Vilagarcía, en la que llegó a recibir una patada en la cara. Los hechos sucedieron en el muelle de Pasajeros, en las inmediaciones de una de las zonas de movida nocturna, la TIR.

Hasta ese punto se desplazó la Policía Local, así como una ambulancia de Urxencias Médicas 061, que fue la que trasladó al herido al Hospital do Salnés, aunque ya había recuperado el conocimiento.

Por otra parte, el cuerpo municipal también investiga la sustracción, durante la noche, de dos vehículos que no se encontraban correctamente cerrados.

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