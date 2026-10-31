‘The Witch Doctor’, de Nikita Voronin, gana la LIV edición de Curtas Festival do Imaxinario

El director de Curtas, Luis Miguel Rosales (a la derecha) con el coche de Scooby Doo Gonzalo Salgado

Curtas Festival do Imaxinario clausuró ayer su LIV edición con la gala de entrega de premios, que en la categoría de mejor cortometraje internacional fue a parar a ‘The Witch Doctor’, de Nikita Voronin. También dentro de la Sección Oficial, el mejor nacional fue para ‘Señuelo’, de Marta G. Ayerbe; mientras que en Animación el premio se lo dieron a ‘Michelle’, de Julia Hernández de la Cruz, Lautaro Ezequiel Machuca Leiba e Inés Matos López-Jáuregui. En el ámbito europeo, el mejor fue ‘Yo primero’, de Pedro Gusmao. El mejor cortometraje gallego escogido fue el de ‘Ante o avesio’, de Xaime Miranda; mientras que Guillermo de Oliveira se llevó el especial del jurado por ‘Cara de Cona’ y hubo dos menciones especiales para David Fidalgo, por ‘Lucus’ (animación) y Caye Casas por ‘Amor de padre’. A este palmarés en cortometrajes se suma el Premio Vertical Fantastic Contest, que va para ‘Again’, de Anastasia Sidorova.

En cuanto a los largometrajes, el primer premio Amando de Ossorio fue para ‘Hope’, de Na Hong-jim; en la sección especial nocturna; mientras que la mención especial fue para ‘Los que vienen’, de Víctor Catalá y el premio Millicent Patrick a los mejores efectos especiales lo ganó ‘The Glorious Dead’, de Toby Poser y John Adams.

En la sección Oficial Visions, ‘The Crawling’, de Christian Everhard, ganó el mejor largometraje; que en la sección Alucine fue para ‘Ithaqua’, de Casey Walker. Además, el Roberto Camba al videoclip fantástico fue para ‘Likho-Nighmare’, de Patryk Drózdz, según informaron desde la organización de Curtas.