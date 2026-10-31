‘The Witch Doctor’, de Nikita Voronin, gana la LIV edición de Curtas Festival do Imaxinario
El premio especial del jurado es para Guillermo de Oliveira por ‘Cara de Cona’ y el gallego fue para Xaime Miranda
Curtas Festival do Imaxinario clausuró ayer su LIV edición con la gala de entrega de premios, que en la categoría de mejor cortometraje internacional fue a parar a ‘The Witch Doctor’, de Nikita Voronin. También dentro de la Sección Oficial, el mejor nacional fue para ‘Señuelo’, de Marta G. Ayerbe; mientras que en Animación el premio se lo dieron a ‘Michelle’, de Julia Hernández de la Cruz, Lautaro Ezequiel Machuca Leiba e Inés Matos López-Jáuregui. En el ámbito europeo, el mejor fue ‘Yo primero’, de Pedro Gusmao. El mejor cortometraje gallego escogido fue el de ‘Ante o avesio’, de Xaime Miranda; mientras que Guillermo de Oliveira se llevó el especial del jurado por ‘Cara de Cona’ y hubo dos menciones especiales para David Fidalgo, por ‘Lucus’ (animación) y Caye Casas por ‘Amor de padre’. A este palmarés en cortometrajes se suma el Premio Vertical Fantastic Contest, que va para ‘Again’, de Anastasia Sidorova.
En cuanto a los largometrajes, el primer premio Amando de Ossorio fue para ‘Hope’, de Na Hong-jim; en la sección especial nocturna; mientras que la mención especial fue para ‘Los que vienen’, de Víctor Catalá y el premio Millicent Patrick a los mejores efectos especiales lo ganó ‘The Glorious Dead’, de Toby Poser y John Adams.
En la sección Oficial Visions, ‘The Crawling’, de Christian Everhard, ganó el mejor largometraje; que en la sección Alucine fue para ‘Ithaqua’, de Casey Walker. Además, el Roberto Camba al videoclip fantástico fue para ‘Likho-Nighmare’, de Patryk Drózdz, según informaron desde la organización de Curtas.