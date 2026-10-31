Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La 'máquina del misterio' de Scooby Doo triunfa en Vilagarcía

La furgoneta se encuentra aparcada en la Rúa do Río como parte de la programación de Curtas

Olalla Bouza
31/10/2026 15:44
Unos niños visitando la furgoneta
Unos niños visitando la furgoneta
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La 'máquina del misterio' de Scooby Doo se encuentra aparcada en la Rúa do Río de Vilagarcía, como parte de la programación de Curtas, Festival do imaxinari. Pequeños y mayores ya se acercaron durante la mañana para hacerse una foto con la mítica furgoneta, que seguirá en la zona durante la jornada de mañana.

Los recordados dibujos animados formaron parte de la infancia de numerosas generaciones, con un protagonista perruno que sigue triunfando entre las nuevas generaciones. La estética hippie de la furgoneta, con sus representativos colores, llama la atención de todo aquel que pasea por la céntrica calle comercial de Vilagarcía, donde también puede disfrutar del mercadillo de Curtas, con productos variados entre los que se puede encontrar desde muñecos playmobil hasta libros, vinilos o joyas, entre otros.

La organización de Curtas dará a conocer mañana a los ganadores de esta edición del concurso cinematográfico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620