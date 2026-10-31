La 'máquina del misterio' de Scooby Doo triunfa en Vilagarcía

Unos niños visitando la furgoneta Gonzalo Salgado

La 'máquina del misterio' de Scooby Doo se encuentra aparcada en la Rúa do Río de Vilagarcía, como parte de la programación de Curtas, Festival do imaxinari. Pequeños y mayores ya se acercaron durante la mañana para hacerse una foto con la mítica furgoneta, que seguirá en la zona durante la jornada de mañana.

Los recordados dibujos animados formaron parte de la infancia de numerosas generaciones, con un protagonista perruno que sigue triunfando entre las nuevas generaciones. La estética hippie de la furgoneta, con sus representativos colores, llama la atención de todo aquel que pasea por la céntrica calle comercial de Vilagarcía, donde también puede disfrutar del mercadillo de Curtas, con productos variados entre los que se puede encontrar desde muñecos playmobil hasta libros, vinilos o joyas, entre otros.

La organización de Curtas dará a conocer mañana a los ganadores de esta edición del concurso cinematográfico.