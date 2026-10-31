Fallece Lolita Giménez Pérez-Galdós, madre de la exalcaldesa de Vilagarcía
Participó hasta hace pocos años en actos del Partido Socialista, que su marido, Benito García Dorgambide, reconstruyó en Galicia tras el franquismo
La histórica socialista Dolores Giménez Pérez-Galdós falleció a los 92 años de edad en Vilagarcía, dejando once nietos y seis hijos entre los que se encuentra la exalcaldesa, Dolores García. Era la viuda de Benito García Dorgambide, quien fue diputado del PSdeG, partido que ayudó a construir durante la clandestinidad y al que pertenecieron varios miembros de su familia.
También Lolita, tal y como se la conocía, que siguió participando en actos de los socialistas vilagarcianos mientras el cuerpo se lo permitió, como el homenaje a los represaliados cada 14 de abril o la inauguración del monolito que da nombre a la Praza da II República.
Su hija, Dolores García, fue alcaldesa de Vilagarcía entre 2007 y 2011. El velatorio de Lolita Giménez se realiza en la sala número 3 del Tanatorio de Rubiáns hasta mañana domingo a las 12:45 horas, cuando se procederá a su cremación en la más estricta intimidad.