Fallece Lolita Giménez Pérez-Galdós, madre de la exalcaldesa de Vilagarcía

Dolores Giménez en un acto en el monumento 'Rosas Rotas' Gonzalo Salgado

La histórica socialista Dolores Giménez Pérez-Galdós falleció a los 92 años de edad en Vilagarcía, dejando once nietos y seis hijos entre los que se encuentra la exalcaldesa, Dolores García. Era la viuda de Benito García Dorgambide, quien fue diputado del PSdeG, partido que ayudó a construir durante la clandestinidad y al que pertenecieron varios miembros de su familia.

También Lolita, tal y como se la conocía, que siguió participando en actos de los socialistas vilagarcianos mientras el cuerpo se lo permitió, como el homenaje a los represaliados cada 14 de abril o la inauguración del monolito que da nombre a la Praza da II República.

Su hija, Dolores García, fue alcaldesa de Vilagarcía entre 2007 y 2011. El velatorio de Lolita Giménez se realiza en la sala número 3 del Tanatorio de Rubiáns hasta mañana domingo a las 12:45 horas, cuando se procederá a su cremación en la más estricta intimidad.