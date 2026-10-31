El contencioso desestima el recurso de los Parquistas de Carril por la paralización de la actividad en O Ramal

Las naves fueron concebidas para el registro y clasificación de marisco, actividad que no cuenta con licencia Gonzalo Salgado

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra da la razón al Concello de Vilagarcía en el conflicto abierto con la Agrupación de Parquistas de Carril por los usos de la nave de O Ramal y confirma la resolución de Alcaldía, de finales del año pasado, por la que se declaraba la ineficacia de comunicación previa de apertura.

La sentencia desestima así el recurso presentado por la OPP que preside José Luis Villanueva, no impone costas y advierte de que debe seguir suspendida la actividad que se ordenó paralizar en la resolución de Alcaldía del 3 de septiembre de 2025, es decir, la de clasificación y registro de moluscos. En los días posteriores a la emisión de esta orden, la Policía Local llevó a cabo inspecciones que comprobaron que seguían estas labores, por lo que se ordenó el precinto de las naves.

La Agrupación de Parquistas presentó un recurso no solo contra la administración municipal, sino también contra la Cofradía. Tras pedir cautelarmente la suspensión de la orden de Alcaldía, para continuar con la actividad mientras no hubiese sentencia, que fue desestimada, ahora llega el primer fallo del Contencioso, que también rechaza las demandas de la organización que preside Villanueva y confirma la resolución de Alcaldía.

La sentencia, que es del 30 de octubre, no impone costas y supone un nuevo varapalo para los Parquistas, tras darse a conocer que se encuentran al borde del concurso de acreedores y que deben más de 30.000 euros al Puerto, que ahora baraja rescindir la concesión de las naves que acondicionó la entidad.

Lo que se defendió desde el Concello es que, para poder llevar a cabo la actividad que los Parquistas de Carril tenían pensada para las naves de O Ramal, deberían presentar un proyecto técnico diferente al que constaba en la administración municipal. Varias resoluciones de Alcaldía de octubre de 2023 y diciembre de 2024 incidían en la cuestión de que las licencias dadas a las obra de acondicionamiento estaban ligadas al mantenimiento del uso preexistente, el de almacén. La última de estas órdenes se produjo pocos días después de que la Autoridad Portuaria anunciase un cambio de usos para esta naves, que tuvo un breve periodo de exposición pública durante las fiestas navideñas de hace dos años.

Moción plenaria de urgencia

Ahora la situación es distinta, después de que quedase en evidencia de que la concesión no está resultando rentable a la rada, a la que debe algo más de 35.000 euros. El gobierno local está convencido de que es el momento ahora de rescindir esta concesión, derribar las naves y abrir la zona al mar.

De la misma opinión son asociaciones como Adeplavi, pero también grupos políticos como Esquerda Unida o el Bloque Nacionalista Galego. Estos últimos, acaban de anunciar la presentación de urgencia de una moción para el Pleno del lunes en la que reclamar una “actuación inmediata” en O Ramal por parte de la Autoridad Portuaria.

Señalan que esta iniciativa llega después de que la propia entidad que preside José Manuel Cores Tourís confirmase, en respuesta a una pregunta formulada por la edil nacionalista Rosa Abuín en el Consejo de Administración, la existencia de una deuda superior a los 35.000 euros por el impago de las tasas de ocupación durante casi un año. La formación recuerda que el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante contempla el impago de las liquidaciones de tasas durante doce meses como causa de caducidad. Por ello, reclama que se inicie de inmediato el procedimiento para la extinción de la concesión. Además, no se limitan a la situación de deuda portuaria y consideran necesaria esclarecer la gestión de la OPP y el destino de los recursos públicos recibidos durante estos años, como subvenciones de la Xunta o las ayudas procedentes de los fondos europeos.

La formación considera “imprescindible” conocer el destino de estos fondos públicos y garantizar que se empleen conforme a los objetivos para los que fueron concedidos, por lo que se reclama una investigación a las autoridades competentes.

Más allá de esto, los nacionalistas inciden en que O Ramal es un “espazo estratéxico da fachada marítima de Vilagarcía que debe estar ao servizo do interese xeral”, por lo que consideran que su recuperación permitiría avanzar hacia un “modelo de cidade máis aberta ao mar”.

La moción que se debatirá en el próximo Pleno apuesta por la caducidad de la concesión, instando al Puerto a iniciar el expediente; por el derribo de las naves; por la petición de una investigación de los fondos públicos por parte de la Xunta y el resto de las administraciones competentes y por reclamar a la entidad que preside José Manuel Cores Tourís una mayor “transparencia y acceso a la información” sobre la concesión y liquidación de tasas.

Asamblea extraordinaria

Por su parte, la directiva de la Agrupación de Parquistas ya envió una comunicación a los socios para convocar una asamblea extraordinaria en la nave de clasificación de O Ramal. Será el próximo martes, 4 de noviembre, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las seis de la tarde en segunda. Los puntos del orden del día muestran la intención de recurrir la sentencia desestimatoria del Contencioso sobre el recurso por la orden de paralizar la actividad en O Ramal. Según se informa, los socios abordarán las medidas a adoptar, la “responsabilidad de la administración” y la interposición de nuevos recursos.

Otro punto del orden del día hace referencia a la situación económica de la propia agrupación y a “sus causas”, según recoge la carta enviada a las personas asociadas. El punto cuarto de la misma es todavía más claro, al denominarse directamente “inexistencia de responsabilidad de los socios por las deudas de la asociación”, que también se extienden a la plantilla.

En todo caso, lo más destacable de este conflicto es que vuelve a poner de relevancia la importancia de repensar el futuro del muelle de O Ramal, cuyo proyecto de integración en la ciudad se demora desde hace años y que el Puerto también condiciona a la revisión del Plan Especial. La mayor parte de la Corporación apuesta por el derribo de las naves.