El BNG de Vilagarcía lleva una moción de urgencia al Pleno para pedir la rescisión de la concesión de las naves de O Ramal

Imagen de archivo de los ediles del BNG delante de la sede del Puerto Gonzalo Salgado

El Bloque Nacionalista Galego acaba de anunciar la presentación de urgencia de una moción para el Pleno del lunes en la que reclamar una “actuación inmediata” en O Ramal por parte de la Autoridad Portuaria.

Señalan que esta iniciativa llega después de que la propia entidad que preside José Manuel Cores Tourís confirmase, en respuesta a una pregunta formulada por la edil nacionalista Rosa Abuín en el Consejo de Administración, la existencia de una deuda superior a los 35.000 euros por el impago de las tasas de ocupación durante casi un año. La formación recuerda que el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante contempla el impago de las liquidaciones de tasas durante doce meses como causa de caducidad. Por ello, reclama que se inicie de inmediato el procedimiento para la extinción de la concesión. Además, no se limitan a la situación de deuda portuaria y consideran necesaria esclarecer la gestión de la OPP y el destino de los recursos públicos recibidos durante estos años, como subvenciones de la Xunta o las ayudas procedentes de los fondos europeos.

La formación considera “imprescindible” conocer el destino de estos fondos públicos y garantizar que se empleen conforme a los objetivos para los que fueron concedidos, por lo que se reclama una investigación a las autoridades competentes.

Investigación de los fondos

Más allá de esto, los nacionalistas inciden en que O Ramal es un “espazo estratéxico da fachada marítima de Vilagarcía que debe estar ao servizo do interese xeral”, por lo que consideran que su recuperación permitiría avanzar hacia un “modelo de cidade máis aberta ao mar”.

La moción que se debatirá en el próximo Pleno apuesta por la caducidad de la concesión, instando al Puerto a iniciar el expediente; por el derribo de las naves; por la petición de una investigación de los fondos públicos por parte de la Xunta y el resto de las administraciones competentes y por reclamar a la entidad que preside José Manuel Cores Tourís una mayor “transparencia y acceso a la información” sobre la concesión y liquidación de tasas.