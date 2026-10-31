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Vilagarcía

Areva pone en marcha unas jornadas sobre alcoholismo en Vilagarcía

Serán el 7 de noviembre, durante todo el día, en el Auditorio

Olalla Bouza
31/10/2026 17:11
Cartel de las jornadas
Cartel de las jornadas
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La Asociación de Ayuda al Enfermo Alcohólico y Familiares de Vilagarcía (Areva), en colaboración con el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, organizan para el próximo 7 de noviembre unas jornadas de concienciación.

Es la XIV edición de una cita que tiene como objetivo la sensibilización y la información sobre esta enfermedad y sus consecuencias. Se llevará a cabo en el Auditorio, de 10 a 20 horas y cuenta con la colaboración del Concello.

La sesión intensiva tiene como objetivo, explican, “romper estigmas y visibilizar los problemas derivados del consumo abusivo de alcohol”. Por ello, desde la asociación hacen un llamamiento a la participación ciudadana, destacando la necesidad de que “la sociedad en general participe en estas jornadas para informarse, detectar señales de alerta y comprender de cerca una realidad que afecta tanto a las personas enfermas como a sus familias”.

Ponencias con sanitarios

El evento se estructurará en diversas mesas informativas y ponencias con profesionales del ámbito sanitario y social, junto con testimonios en primera persona que abordarán el alcoholismo desde una perspectiva integral y de apoyo comunitario.

La entrada al Auditorio es libre y gratuita hasta completar la capacidad del recinto y desde la organización lanzan la invitación a profesionales, vecinos y colectivos sociales, para que se sumen a un espacio de “información, diálogo y esperanza”, que tiene como objetivo el tratamiento integral del alcoholismo, desde el punto de vista de trabajar para salir de la adicción.

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