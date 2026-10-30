Vilagarcía sumará 246 pisos más en los próximos meses con la autorización de un edificio en Vilaxoán

Vistas de Vilaxoán desde O Freixo

Vilagarcía sumará en los próximos meses 246 viviendas más tras una nueva obra: un edificio de 18 pisos en la Avenida de Vilanova. La Xerencia de Urbanismo acaba de conceder esta licencia en Vilaxoán, que se suma a otras diez que se tienen aprobado en los últimos once meses.

"O bo ritmo que está collendo este tipo de edificación pon de manifesto os atractivos que rpesenta a cidade tanto para o sector da construción como para as persoas que elixen o municipio para residir", señalan desde el Concello.

Los proyectos aprobados en este año se emplazan en distintos lugares del territorio municipal, lo que facilita la distribución de la oferta. Además de este último, en Vilaxoán, también se concedió licencia en la misma Avenida de Vilanova para otro edificio de cinco pisos; en O Piñeeiriño, ya cuentan con permiso 27 en el mismo barrio; en al zona norte se aprobó la construcción de 47 pisos en la Avenida Rosalía de Castro y en el centro urbano- uno en Santa Lucía para 26 y otro en Vila Janer para 3- así como un tercero de 58 en Ramón Cabanillas. Finalmente, en la parte este de la ciudad, se autorizó un proyecto para 39 viviendas en Blanco Amor (As Carolinas).

Iniciativas en desarrollo

Todas estas obras se corresponden a iniciativas privadas. A estas se suman los doce pisos de promoción pública que el IGVS va a construir en Marxión, en un solar cedido por el Concello. "Este dinamismo na construción de vivenda semella que se manterá no tempo, posto que xa se están tramitando outras propostas urbanísticas e construtivas. Unha delas, en Sobrán, onde se están desenvolvendo os terreos do antigo restaurante Chocolate e da súa contorna, coa previsión de edificar outras 52 vivendas", apunta Ravella. En lo que respecta a la promoción pública, la Xunta está tramitando el PIA para construir, en los próximos años, cerca de 350 pisos más en la zona de As Carolinas.