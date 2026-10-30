Vilagarcía acolle o II Seminario Permanente de Tradución Plácido Castro
A edil de Cultura, Sonia Outón, destacou a relevancia desta iniciativa para garantir a lectura en galego de obras escritas en calquera outro idioma
A Fundación Plácido Castro e a Asociación Galega de Proresionais da Tradución e da Interpretación desenvolven no Auditorio o II Seminario Permanente de Tradución. A xornada inclúe dous relatorios e unha mesa redonda, actividades nas que, mediante a participación de profesionais do sector e das editoriais, se debullarán os procesos para pasar á lingua galega todo tipo de publicacións e xéneros literarios.
A concelleira de Cultura, Sonia Outón, destacou durante a inauguración a relevancia que esta iniciativa ten para poñer en valor a complxeidade dos procesos dunha tradución de calidade, así como para garantir a lectura en galego de obras escritas en calquera outro idioma.
As capas da novela
O seminario matutino correu a cargo de ISabel Soto, a gañadora do XXIII Premio Plácido Castro pola súa conversión ao galego de 'A herdanza Ferramonti', de Gaetano Carlo Chelli. As distintas capas que presenta a novela de cara ao proceso de tradución centrou a sesión.
O programa continuou co seminario titulado 'O oficio de traducir'. A xornada rematará cunha mesa redonda aberta ao público na que responsables das editoriais Rinoceronte, Aira e Hugin e Muni disertarán sorbe a incorporación aos seus respectivos catálogos de publicacións de obras italianas traducidas ao galego.