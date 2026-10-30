Ravella tiende la mano al Puerto para liberar O Ramal ante la situación crítica de 'Parquistas de Carril'

Las naves fueron concebidas para el registro y clasificación de marisco, actividad que no cuenta con licencia Gonzalo Salgado

Liberar el muelle de O Ramal y recuperar por completo la fachada marítima de la localidad. Esta es la idea que defienden tanto el gobierno local como otras formaciones políticas (BNG y EU) tras conocerse que el Puerto valora iniciar un expediente de caducidad para rescindir la concesión de las naves de la Opp-89 ‘Parquistas de Carril’ por acumulación de deuda.

El ejecutivo que preside Alberto Varela tiende la mano a la Autoridade Portuaria al entender que esta es una “gran oportunidade” para que Concello y Puerto retomen el proyecto de liberalización de O Ramal. Ravella confía en que desde la rada “non se volva cometer o erro” de hacer una nueva concesión administrativa para esas naves. Algo que, de momento, no ha trascendido si el Puerto lo baraja a día de hoy. La postura del gobierno municipal es clara. Creen que dejar expedito O Ramal de obstáculos es una pieza clave para acercar Vilagarcía al mar y para el disfrute de esa zona por parte de la ciudadanía.

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El Concello echa mano de hemeroteca y recuerda que fue en enero de 2022 cuando llegó a un acuerdo con el Puerto para la compra de los terrenos que hoy son una zona verde y que unen la ciudad con el paseo marítimo. Dice Ravella que, en ese momento, el presidente de la rada, José Manuel Cores Tourís, “comprometeuse a ceder ao Concello 12.000 metros cadrados no Ramal, a construír unha estación de cruceiros na parte do porto e, en todo caso, favorecer o uso público do espazo conxunto do peirao”. En esencia, realizar un desarrollo urbanístico coordinado entre las dos administraciones. Algo que – a juicio de lo que pasó después– no ocurrió, dado que el Puerto le entregó la concesión de dos naves a ‘Parquistas de Carril’, con toda la polémica surgida en torno a esa decisión.

La postura del gobierno es coincidente con la de otras organizaciones políticas. Esquerda Unida ya expresó su idea de que el espacio debe quedar libre de obstáculos y ahora es el BNG el que reclama que se tiren esas instalaciones.

Recursos públicos

Los nacionalistas –que preguntaron por este tema en el último Consejo de Administración del Puerto celebrado esta misma semana– apuntan que solicitarán formalmente la apertura del expediente de caducidad de la concesión y aseguran que emplearán todos los medios a su alcance para que “as naves do Ramal sexan derrubadas”. Dicen los nacionalistas que “o que está a acontecer confirma que era necesario abordar esta situación con responsabilidade e transparencia. Estamos ante un espazo estratéxico da fachada marítima e non pode seguir sometido a unha concesión que non cumpre cos seus obxectivos nin coa utilidade pública que debería ter”.

El Bloque va más allá y – consciente de que para poner en marcha el proyecto la OPP-89 solicitó fondos europeos– considera que “é necesario coñecer que aconteceu cos recursos públicos recibidos pola entidade, procedentes tanto da Xunta como dos fondos europeos destinados ao sector”. De hecho indican que trasladarán toda la información de la que disponen a su grupo parlamentario para que analice la gestión de las citadas ayudas.

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La formación recuerda que ellos llevan años defendiendo otro modelo para la relación de la ciudad con el mar, “baseado na recuperación dos espazos portuarios para a veciñanza e nunha fachada marítima aberta, accesible e integrada no conxunto urbano”.

El BNG cree que la situación actual “esixe actuar con rigor e responsabilidade, garantindo que os recursos públicos destinados ao sector sexan correctamente empregados e que o futuro destes terreos responda ao interese xeral de Vilagarcía”.

Posición vecinal

Lo cierto es que no solo los partidos políticos han reaccionado a la situación de las naves. También lo han hecho desde la Asociación para la Defensa de la Playa de Vilagarcía (Adeplavi), que cree que las decisiones que se adopten ahora deberían evitar nuevos obstáculos en O Ramal o construcciones que dificulten su integración con el paseo y la playa. El colectivo entiende que “ciudad y puerto no deben darse la espalda. El puerto es una pieza fundamental de Vilagarcía y su actividad tiene un papel esencial, pero también debe ser posible recuperar y poner en valor aquellos espacios que, por su ubicación junto a la playa y al tejido urbano, pueden tener una función más vinculada al uso ciudadano”.

La Asociación para la Defensa de la Playa cree que ha llegado el momento de tomar decisiones sobre el muelle

Adeplavi tiene claro que ahora ha llegado “el momento de tomar decisiones” y de que todas las partes implicadas afronten este proceso “con generosidad y visión de conjunto, haciendo posible el derribo de las naves y la recuperación de este espacio”.

Los otros obstáculos

Cabe recordar que – por otra parte– el Concello ya tiene listo el proyecto para tirar las dos naves de O Ramal que están más próximas a la nueva zona verde. Para ello dispone de una partida presupuestaria para ejecutar las obras de forma inmediata. Dicen desde el Concello que, hasta ahora, no fue posible porque la Autoridade Portuaria liga su autorización a la revisión del Plan Especial, pese al compromiso inicial.

El posible expediente de caducidad de la concesión de las naves viene dada por la delicada situación económica de la OPP-89, al filo del concurso de acreedores y con varias deudas – entre ellas–con el Puerto, que superaría los 35.000 euros. De ahí que su futuro en O Ramal esté en el aire.