Piden tres años de cárcel para los gerentes de una empresa de Vilaxoán por obligar a los camioneros a hacer más horas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra pide tres años de prisión para los administradores de una empresa de transporte en Vilaxoán por supuestamente obligar a los trabajadores a superar los tiempos de conducción dictados por la normativa.

Explican en el escrito de acusación que utilizaban “una artimaña llamada lanzadera, tirada o tirón que impedía que la totalidad de horas de conducción que realizaban los trabajadores quedasen reflejadas en el tacógrafo”, sin necesidad de manipularlo. Para ello se utilizaban dos coches, uno de ellos en el que circulaban los trabajadores que después se pasarán al camión y el propio vehículo pesado, conducido supuestamente por una persona de confianza de los dos acusados. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2017 y 2019.

Además, el fiscal considera probado que los trabajadores eran “obligados por los acusados a conducir camiones con neumáticos en mal estado”, lo que causaba reventones, “con el consiguiente peligro para su vida e integridad física”, así como a recoger “importantes cantidades de dinero en metálico”, lo que también hacía evitar las pausas por temor a ser asaltados. Por ello, pide para ambos una pena de tres años de prisión y una multa de cerca de 5.500 euros, por la presunta comisión de un delito de imposición de condiciones laborales que perjudiquen, suprimen o restringen derechos de los trabajadores, establecido en los artículos 311.1º y 318 del Código Penal. El juicio será el jueves.

La empresa, dedicada a la logística, se encuentra hoy en día en liquidación.