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Vilagarcía

Los cementerios municipales de Vilagarcía amplían los horarios 

La Policía Local regulará la entrada y salida de vehículos

Olalla Bouza
30/10/2026 19:07
Dos vecinas en el cementerio de Rubiáns el Día de Difuntos
Dos mujeres en el cementerio de Rubiáns el Día de Difuntos
Mónica Ferreirós
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Los cementerios municipales de Vilagarcía, Sobradelo y O Carril amplían mañana sábado y el domingo su horario de apertura, con el objetivo de acoger la elevada afluencia de gente que se prevé con motivo del Día de Difuntos. De la misma manera, para evitar los problemas de tráfico, la Policía Local regulará la circulación en los dos camposantos del Concello, así como en el parroquial de Sobradelo, y hará rondas por los restantes.

Para facilitar las labores de limpieza y adorno de las lápidas, así como para dar más tiempo a las visitas, los cementerios municipales adelantan una hora la apertura tanto el sábado como el domingo. Abrirán a las 9 horas y el cierre será una hora más tarde de lo habitual, a las 20 horas. El 1 de noviembre se ampliará hasta las diez de la noche.

Medidas extraordinarias

Los agentes de la Policía Local estarán durante todo el fin de semana en estas dos instalaciones para ordenar los estacionamientos y garantizar la fluidez del tráfico en los accesos a los cementerios y en las incorporaciones a las carreteras generales. En el caso de O Carril, dado lo estrecho de la vía y para evitar colapsos, se cortará el tráfico rodado en A Carrilla desde María Casares. También, por motivos operativos y de seguridad, la Rúa Feal, en Sobradelo, se establecerá como de sentido único en dirección a la de A Brugueira.

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